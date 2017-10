"Temos que começar a pensar positivo", enfatiza Marquinhos após vitória do Avaí

Série A 22/10/2017 | 21h36 Atualizada em

A vitória do Avaí sobre a Ponte Preta por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, tira o time da zona de rebaixamento e serve de combustível para os próximos jogos. Para o ídolo Marquinhos, o pensamento tem que ser sempre positivo, tanto do grupo quanto dos torcedores.

— Vitória importante, difícil, batalhamos bastante. Jogamos muito bem no primeiro tempo, claro que a pressão vinha, principalmente depois que entrou o Léo (Gamalho). Pênalti deles lá deixou a gente mais ligado. A gente tem que começar a pensar positivo, Avaí está na Série A pra permanecer. Situação é complicada, temos que acreditar e começa a jogar. Minha vida foi assim, eu acreditei em mim e isso me fez colocar títulos em vários times. Eu sou um vencedor. Falei pro pessoal, vamos acredita mais na gente, torcedor como a gente tem que acreditar um pouco mais, nosso torcedor sabe que vai ser sofrido. Temos que trazer essa aura positiva pra dentro da Ressacada de novo — destaca Marquinhos, ressaltando que gostaria que o Brasileirão terminasse hoje, com o clube fora da degola. — Sei quanto foi difícil a luta de todos, esse grupo é batalhador, vencedor. Vamos batalhar cada vez mais pra permanecer na Série A.

Avaí vence a Ponte Preta fora de casa e deixa a zona de rebaixamento

O zagueiro Alemão disse que entrega dos jogadores prevaleceu no jogo deste domingo.

— Nós combinamos no vestiário que hoje pra nós era uma final, se a gente perdesse era praticamente adeus à Série A. Seria ruim buscar depois. Entramos com intuito de todos se ajudarem. Avaí é na raça, superação, hoje pudemos comemora essa vitória depois do empate no minuto final (diante do Botafogo, na rodada anterior) — disse o defensor.

O próximo compromisso do Avaí é domingo contra o Grêmio, às 19h, na Ressacada.

