Simião deixa as chuteiras de lado e faz as contas para salvar o Avaí do rebaixamento

Série A 15/10/2017 | 08h00 Atualizada em

O Avaí está em 18º lugar na tabela da classificação da Série A, tem mais 11 jogos na competição e precisa de 15 pontos para alcançar os sonhados 45 - número apontado como mágico para garantir a permanência na elite. Adversário das 17h deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Fluminense, que tem 32 pontos, é justamente o primeiro time fora do Z-4 e pode ser ultrapassado em caso de vitória azurra. Mais uma oportunidade para a equipe catarinense terminar a rodada fora da zona de perigo.

Como se pode ver, as preocupações do Leão não se limitam a aspectos técnicos e táticos. A matemática também faz parte do dia a dia do clube. E para mostrar que é possível alcançar o difícil objetivo, o volante Wellington Simião deixou a chuteira de lado e colocou a calculadora para funcionar. Nas contas do camisa 7, o time está no caminho certo para terminar o ano festejando.

— Muita gente se apega em alguma coisa quando está buscando por algum objetivo. Eu fiz minha tabela e minhas projeções, onde tenho bastante facilidade para entender a nossa situação dentro da competição e projetar de uma melhor forma o campeonato. Quando eu tenho um objetivo, dou algum jeito de deixar ele mais dinâmico — destacou o jogador.

Simião dividiu os 19 adversários do Leão no returno em cinco grupos - quatro formados por quatro equipes e o quinto com três times. E então fez duas projeções. Na primeira, o Avaí soma seis pontos por bloco e chega ao quinto precisando de três pontos para se salvar. Na segunda, são sete pontos por bloco e, assim, o time poderia se salvar antes das três rodadas finais.

— Apesar de termos feito um bloco ruim agora contra Flamengo, Atlético-MG, Atlético-GO e Vasco, em que fizemos apenas dois pontos, no bloco anterior foi muito bom. De 12 pontos disputados, fizemos 10, e tivemos uma grande crescente na tabela do campeonato. Agora, temos que pensar no bloco seguinte, alcançar a pontuação necessária e continuar brigando.

Depois de superar as expectativas na primeira sequência de jogos e decepcionar na segunda, o Avaí está na média prevista na primeira projeção do atleta. Se começar a próxima sequência com uma vitória sobre o Fluminense, a situação fica ainda mais animadora para o futuro azurra.

Desfalques na frente e atrás

Para enfrentar o Tricolor carioca, o técnico Claudinei Oliveira terá dois desfalques de peso. Artilheiro do time, Junior Dutra recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e não joga, assim como o volante Judson.

Para o lugar do atacante, o técnico pode promover a entrada de Romulo ou o retorno de Juan ao meio de campo, mexendo na estrutura da equipe. No meio, a principal opção é Lucas Otávio.

Ficha técnica

Fluminense: Diego Cavalieri; Renato, Reginaldo, Nogueira e Marlon; Marlon Freitas, Scarpa, Orejuela e Sornoza; Robinho e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Lucas Otávio, Simião, Juan (Romulo) e Pedro Castro; Luanzinho e Joel. Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luís Marques (trio de SP)

Data e horário: domingo, às 17h

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

As projeções de Simião

Foto: Artes DC / Artes DC

Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão