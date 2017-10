Servidores terceirizados da segurança pública apelam por pagamento de salário

Moacir Pereira 25/10/2017 | 03h20 Atualizada em

Servidores terceirizados da estrutura da segurança pública apelaram ao deputado Mauricio Eskudlark (PR) para que intervenha no governo do Estado. Eles estão com os salários atrasados há três meses e não têm nenhuma informação sobre a data do pagamento. O parlamentar, oriundo da segurança pública, revelou apreensão com outros atrasos de funcionários da Justiça e de fornecedores.

Religiosas

Durante solenidade marcada de emoções, a Assembleia celebrou os 150 anos de fundação da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José e 90 anos de atuação em Santa Catarina. Proposta pela deputada Dirce Heiderscheidt, a sessão teve exibição de dezenas de crianças do Centro Educacional Menino Jesus (CEMJ) tocando flauta. A congregação está presente hoje em sete países, em 34 localidades brasileiras e em vários municípios catarinenses, nas áreas da educação, saúde e assistência social. Dirigentes e colaboradores foram homenageados).

Seminário

O desembargador Lédio Rosa de Andrade foi convidado a participar do Seminário sobre Democracia, Soberania e Desenvolvimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro no dia 27 de outubro. Também proferirão palestras Celso Amorim, Luiz Carlos Bresser Pereira, João Pedro Stedile, Pedro Celestino e Guilherme Boulos.

Curtas

* Assembleia Legislativa realiza sessão especial nesta quarta, às 19h, para comemorar os 50 anos do Conselho Regional de Odontologia. Proposição do deputado José Miltom Schefer.

* Será nesta quarta, na sede da Acate, em São Paulo, o Santa Catarina Day, iniciativa da Fiesc e do governo que vai mostrar o potencial e as oportunidades de negócios no Estado.

