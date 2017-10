Servidores de Florianópolis realizam assembleia nesta quinta para decidir sobre nova greve

Moacir Pereira 19/10/2017 | 03h20 Atualizada em

Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis realiza assembleia nesta quinta à tarde para decidir sobre nova greve geral. Entre as razões está o cancelamento do desconto nos salários dos funcionários que fizeram greve no primeiro semestre. O prefeito Gean Loureiro (PMDB) já avisou: quem parar terá outra vez desconto nos salários.

Energia

Se a Assembleia Legislativa não agir rapidamente, a Celesc corre o risco de não assinar o contrato de financiamento com o BID para obras de subestações e linhas de transmissão em Santa Catarina. A lei aprovada pelo Legislativo não incluiu dois itens: o Estado corresponsável pela execução das obras e as obrigações financeiras de responsabilidade da União. Novo projeto foi enviado nesta quarta à Assembleia pelo governador.

O rombo

Relatório de Processo Administrativo Disciplinar sobre o rombo de R$ 51 milhões do Fundo Hestia, aplicados pela Fundação Celos, será examinado hoje pelo Conselho da Fundação Celesc. Os sócios da Celos e empregados da Celesc anunciam manifestação nesta quinta, a partir das 8h, na sede da Fundação, na avenida Hercílio Luz em frente Clube Doze de Agosto.

Afastamento

O senador Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, estará afastado das atividades até a próxima semana. Depois de sofrer aumento repentino de pressão e dores no peito foi atendido no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Bauer viajou a São Paulo, onde vem realizando exames adicionais com a equipe do cardiologista Roberto Kalil.

Curtas

* Reverencia-se nesta quinta a memória do professor e escritor Lauro Junkes, falecido há sete anos. Presidiu a Academia Catarinense de Letras entre 2003 e 2010.

* Veteran Club de Florianópolis inaugura nesta quinta sede própria em Capoeiras, na rua Thiago da Fonseca, 263. Reúne 80 associados, todos colecionados de carros antigos.

* Reunião do Conselho de Administração da Eletrosul foi transferida para o dia 24 de outubro. Projeto de privatização vai a debate.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Sérgio Moro: exemplo de magistrado

Rodovia Antônio Heil, entre Itajaí e Brusque, pode ter duplicação parcial até o fim do ano

Vitória de Aécio no Senado é uma resposta política ao STF