Senador Paulo Bauer é hospitalizado em Brasília

O senador Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, passou mal quando se encontrava no Congresso Nacional e foi hospitalizado em Brasilia. Segundo os assessores teve "pico de pressão", causado pela alta temperatura de Brasilia e pelas pressões políticas na votação do processo contra o senador Aécio Neves.

Ele teria sido medicado e realizado alguns exames. Há cerca de dois anos, Bauer foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Os exames teriam caráter preventivo.

O mal súbito teria ocorrido por volta das 13 horas e, até o fim da tarde, a assessoria do senador não tinha qualquer informação sobre seu estado de saúde.

Seu chefe de gabinete, Leandro Martins, negou-se a atender o telefone para atualizar os dados sobre o senador.

Durante os primeiros pronunciamentos dos senadores de vários partidos sobre a punição ao senador Aécio Neves o líder tucano estava ausente do plenário.

A Nota

Uma nota divulgada no fim da tarde pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal confirma a internação do senador Paulo Bauer e acrescenta que ele continuará internado para observação.

Confira a integral: "O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) informa que o senador Paulo Bauer (PSDB/SC) deu entrada no hospital no início da tarde desta terçafeira (17) apresentando quadro de dor torácica. Ele foi inicialmente diagnosticado com crise hipertensiva e está sendo submetido a uma série de exames. O senador, que há dois anos foi submetido à cirurgia de revascularização, permanecerá internado no ICDF para observação."

