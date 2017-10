Sampdoria testa credibilidade da Inter de Milão

Roma 23/10/2017 | 11h57

A Inter de Milão (2º) tirou os primeiros pontos da líder Napoli no sábado (0-0) e vai encarar a sólida Sampdoria (6º), nesta terça-feira, pela abertura da 10ª rodada da Serie A.

Após o duelo entre os primeiros colocados, a Napoli tem 25 pontos, dois a mais que a Inter, enquanto Juventus (3º) e Lazio (4º) vêm na sequência com 22 pontos cada.

O confronto em Milão vai colocar frente a frente os artilheiros Mauro Icardi (9 gols) e Fabio Quagliarella (5). O time visitante vem de vitória por 5 a 0 sobre o Crotone (17º).

Invicta no campeonato, a Inter pode dormir na liderança provisória em caso de vitória.

No entanto, a Napoli encara a Genoa (14º) para voltar a vencer e se manter no topo. O time do técnico Maurizio Sarri perdeu para o Manchester City na Liga dos Campeões e empatou a primeira na Serie A, perdendo os 100% de aproveitamento na competição.

Quem também entra em campo é a Juventus, que goleou a Udinese (15º) por 6 a 2 no domingo. A Velha Senhora encara o recém promovido SPAL em Turim.

A Lazio, liderada pelo artilheiros Ciro Immobile (13 gols), viaja para encarar o Bologna (8ª).

A Roma, quinta colocada, tem 18 pontos e completa o grupo dos candidatos ao título. O time da capital tem um jogo a menos, vem de vitória por 1 a 0 sobre o Torino e recebe o Crotone (17º).

Longe do quinteto, o Milan (11º) precisa vencer o Chievo (7º) para se recuperar na competição.

-- Programação 10ª rodada do Campeonato Italiano, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira:

(16h45) Inter - Sampdoria

- Quarta-feira:

(14h30) Atalanta - Hellas Verona

(16h45) Chievo - Milan

Bologna - Lazio

Juventus - SPAL

Roma - Crotone

Genoa - Napoli

Fiorentina - Torino

Sassuolo - Udinese

Cagliari - Benevento

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 9 8 1 0 26 5 21

2. Inter 23 9 7 2 0 17 5 12

3. Juventus 22 9 7 1 1 27 9 18

4. Lazio 22 9 7 1 1 24 10 14

5. Roma 18 8 6 0 2 15 5 10

6. Sampdoria 17 8 5 2 1 16 9 7

7. Chievo 15 9 4 3 2 12 11 1

8. Bologna 14 9 4 2 3 8 9 -1

9. Fiorentina 13 9 4 1 4 15 11 4

10. Torino 13 9 3 4 2 14 14 0

11. Milan 13 9 4 1 4 12 13 -1

12. Atalanta 12 9 3 3 3 14 13 1

13. Sassuolo 8 9 2 2 5 5 15 -10

14. Genoa 6 9 1 3 5 8 13 -5

15. Udinese 6 9 2 0 7 15 21 -6

16. Cagliari 6 9 2 0 7 6 17 -11

17. Hellas Verona 6 9 1 3 5 6 19 -13

. Crotone 6 9 1 3 5 6 19 -13

19. SPAL 5 9 1 2 6 7 15 -8

20. Benevento 0 9 0 0 9 2 22 -20

* AFP