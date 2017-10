Saavedra: volta possibilidade de alargamento da BR-280 em Araquari

Portal 24/10/2017 | 14h34 Atualizada em

Na próxima segunda, o governador Colombo libera em Joinville os R$ 700 mil para o projeto de alargamento da BR-280 entre o trevo do Itinga e o acesso a Balneário Barra do Sul. O trecho de 11km é um dos mais congestionados da rodovia federal no trajeto entre Araquari e São Francisco do Sul.



Confira outras colunas de Jefferson Saavedra

Leia as últimas notícias

O governo do Estado se comprometeu com a obra há quatro meses, com promessa de elaboração imediata do projeto, mas o processo atrasou. A ADR de Joinville vai contratar o projeto. Em relação a obra, com possibilidade de ser licitada no início de 2018, o governo estadual espera utilizar os recursos em caixa no porto de São Francisco do Sul, mas ainda não há autorização da Antaq, a agência de regulação do setor.

O custo está estimado em R$ 30 milhões para uma obra visto como paliativo. A duplicação da BR-280 entre o porto de São Francisco do Sul e o trevo com a BR-101 está licitada há três anos, mas o DNIT não tem recurso para dar início às obras.