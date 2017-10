Saavedra: Prefeitura de Joinville devolve 1,6 milhão ao governo federal

Portal 16/10/2017 | 10h03 Atualizada em

Nas últimas devoluções de recursos feitas pela Prefeitura de Joinville, a falta de dinheiro para a contrapartida (a ser paga pelo município) foi o principal motivo, ainda que o pagamento desses valores esteja sendo feita na maioria dos convênios. Em maio, foram devolvidos R$ 777 mil ao Ministério da Cultura. O repasse de R$ 547 mil (mais rendimentos) foi feito em 2011 para o programa Agentes de Leitura, com jovens sendo treinados para atuação nas comunidades no estímulo à leitura. A contrapartida da hoje Secretaria de Cultura e Turismo era de R$ 137 mil. Também em maio, houve a devolução de R$ 754 mil repassados em 2015 pelo Fundo Nacional Antidrogas para utilização em aluguel social para atendimento de moradores de rua. O uso desses recursos também implicava contrapartida da Secretaria de Proteção Civil.



Ainda em 2017, houve a restituição ao Ministério da Cultura de R$ 91 mil remanescentes do projeto O que é Arqueologia. No ano passado, a Prefeitura de Joinville devolveu R$ 977 mil referentes a três programas. Um contrato de 2012 para ações de inclusão social previa o maior montante, de R$ 616 mil. O programa incluía contrapartida da Secretaria de Assistência Social. O restante dos recursos restituídos foi nas áreas do esporte e do custeio de assistência.

EM 2015

No ano de 2015, a principal devolução de R$ 688 mil ao Ministério das Cidades não teve relação com contrapartida: trata-se de saldo remanescente de contrato de urbanização da década passada, em dinheiro não utilizado. Foram devolvidos ainda outros R$ 439 mil referentes a três convênios – um deles era de 2002, de R$ 239 mil, para Centro de Zoonoses.

FORA DE JOINVILLE

Em todos os indicadores do Hospital Municipal São José, aumentou o índice de atendimentos de pacientes de outras cidades. Conforme os dados divulgados na semana, a fatia do pessoal de fora de Joinville passou de 22% para 23%. No pronto-socorro, cresceu de 13% para 14% , e no ambulatório cresceu dois pontos percentuais, chegando a 11%.

VOLTA DOS BURACOS

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

As chuvas ajudaram a deteriorar ainda mais as rodovias de acesso pela BR-101 ao Distrito Industrial de Joinville. Na imagem, um trecho da Edgar Meister, um dos nomes da via estadual. Remendada na maior parte, a estrada está mapeada para ser duplicada pelo Estado, com a licitação na fase final.

DA REGIÃO

Na oncologia também houve uma participação maior de pacientes de outros municípios, agora com 17% dos atendimentos. As cidades da área de abrangência da ADR de Joinville, como São Francisco do Sul, Barra Velha e Araquari, são a origem da maior parte dos atendidos de fora do município-sede do São José.

VERSÃO FINAL

Um grupo de vereadores tem reunião hoje na Prefeitura para tentar chegar a uma versão final do projeto de regulamentação de serviços de transportes, como o Uber. Do jeito que está, a proposta do Executivo não fica, até porque já houve concordância na redução dos valores a serem cobrados na taxa por quilometragem rodada. Até agora, o projeto é alvo de várias emendas, inclusive para o aplicativo operar sem restrição.

LICENÇA DA DUPLICAÇÃO

Na sexta, a 21ª Promotoria de Justiça de Joinville reforçou junto à Justiça o pedido de liminar para que obras viárias no Distrito Industrial só sejam autorizadas com a elaboração de estudos ambientais mais completos. No caso da duplicação dos 5,7 km entre a BR-101 e as universidades (estradas Hans Dieter e Edgar Meister), o Ministério Público apontou que está previsto apenas licenciamento simplificado no edital.

PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA

A ação sobre o licenciamento de eixos viários no Distrito Industrial - não só da rodovia perto de ser duplicada – está em análise na Justiça, sem decisão. Nos próximos dias, devem ser abertas as propostas para a duplicação da Hans Dieter-Edgar Meister, uma obra de R$ 50 milhões. Os envelopes foram entregues há quase dois meses.

Leia outras colunas de Jefferson Saavedra

Confira as últimas notícias

AINDA FALTA MUITO

Os empregos industriais em Joinville estão em recuperação em 2017, com mais de duas mil vagas criadas durante o ano. Ainda assim, é necessário abrir mais 10,7 mil postos para recuperar o patamar de emprego de abril de 2014 – no mês seguinte, começaram as demissões por causa da crise econômica, levando o setor a perder para os serviços a liderança histórica em empregos com carteira assinada em Joinville.

A FORÇA DA CATEQUESE

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

O Congresso Mariano de Catequese atraiu mais de duas mil pessoas ao Centreventos Cau Hansen neste domingo. O evento organizado pela Diocese de Joinville contou com participação das 18 cidades da unidade católica. Esse encontro é realizado a cada três anos.

AS PPPS

Em projetos enviados aos vereadores em outubro, as prefeituras de Araquari e de Barra Velha estão querendo criar programas de parcerias público-privadas (PPPs). Em resumo, é repassar para empresa privada a execução de uma obra ou serviço em troca de remuneração durante um tempo.

OS LIMITES

No caso de Araquari, o contrato tem de passar de R$ 20 milhões. Pelo montante envolvido, saneamento básico pode ser uma possibilidade. Em Barra Velha, não poderá ser menor de R$ 1 milhão. Nas duas cidades, os vereadores estão analisando os projetos.

PALESTRA COM BELTRAME

TRAZIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA POR MEIO DO DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO, JOSÉ MARIANO BELTRAME FALA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA A PARTIR DAS 18H30 DE HOJE NA CÂMARA DE JOINVILLE. A ENTRADA PARA OUVIR O EX-SECRETÁRIO DE SEGURANÇA É GRATUITA. MAIS TARDE, TEM JANTAR RESERVADO COM O SECRETÁRIO.

COBRANÇA

A Acca, uma associação de construtores de pequeno e médio portes, faz protesto nesta quinta, em frente à superintendência da Caixa. A manifestação, programada para os demais Estado por outras entidades, quer a liberação de recursos para o Minha Casa, Minha Vida. O programa está com orçamento reduzido em todo o País.

ATRÁS DE AJUDA

Nas paróquias pela periferia, voltou com força nos últimos meses a busca por cestas básicas. Além da crise econômica, cortes em programas sociais federais seriam o motivo da procura por ajuda junto à Igreja Católica– e de outras entidades, inclusive de outras denominações religiosas. A avaliação é do padre Ivam Macieski.





INSTANTÂNEO

Por meio de resolução do Tribunal de Justiça, será aceito o uso do WhatsApp para a intimição de pessoas físicas em processos dos juizados especiais civis e criminais e da Fazenda Pública.

EXPERIÊNCIA DE PERNAMBUCO

Mauro Mariani está indo a Pernambuco para conhecer o modelo de educação, com melhor nota no ensino médio no último Ideb, divulgado no ano passado.