Saavedra: Nova ala de UTI neonatal é inaugurada no Hospital Infantil de Joinville

Sem o governador Colombo, internado para tratamento de diverticulite e com previsão de alta para terça-feira, será inaugurada nesta segunda a nova ala de UTI neonatal do Hospital Infantil de Joinville, com 20 leitos. Hoje, são sete. O custeio da nova estrutura ampliará em R$ 500 mil mensais a despesa com a UTI. A ativação dos leitos será na quarta.

Hemodinâmica

Na solenidade de hoje, o secretário Vicente Caropreso (Saúde) vai confirmar a instalação de aparelho de hemodinâmica, a ser usado em diagnóstico e tratamento de problemas no coração. A data ainda não está definida, mas o equipamento de R$ 3,25 milhões foi solicitado ao Ministério da Saúde e o convênio está em análise.