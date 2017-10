Roma-Chelsea será "outro jogo difícil", afirma Antonio Conte

Roma 30/10/2017 | 19h27

Após o empate em 3 a 3 na ida em Londres, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, espera "outro jogo difícil" nesta terça-feira pela Liga dos Campeões contra a Roma na capital italiana.

- Como estão seus jogadores que estavam machucados, como N'Golo Kanté?

"Recuperamos Drinkwater e Kanté. Mas precisam de tempo após uma lesão para reencontrar um bom ritmo. Para Moses, é preciso pacientar mais. Kanté treinou. Acho que é preciso conversar com o jogador, saber como se sente. Eu joguei e sei bem que depois de uma lesão muscular é importante escutar o jogador para tomar a melhor decisão. É o que tentaremos fazer amanhã (terça-feira)."

- Que lições você tira do jogo de ida?

"Foi um jogo emocionante. Quando o resultado é um 3 a 3, significa que as duas equipes mostraram vontade de ganhar. O resultado foi justo. Amanhã, teremos outro jogo difícil contra outra grande equipe. Vamos tentar dar o melhor de nós. Antes do jogo de ida, vínhamos de duas derrotas no Campeonato Inglês. É importante ter saído deste período de várias lesões. Espero que tenha acabado. Dois dos três lesionados estão de volta, mas ainda precisam encontrar uma melhor condição."

- É possível brigar pelo título em todas as competições?

"Acho que nosso grupo é muito duro, com duas ótimas equipes, Atlético de Madrid e Roma. Sabemos que a Roma vive bom momento. Estar na liderança é muito importante, justamente por disputarmos várias competições. Avançamos de fase na Copa da Liga, ganhamos as duas últimas partidas do Campeonato Inglês. Saímos de um período muito difícil. É importante ter o máximo de jogadores à disposição porque temos duas grandes partidas antes da parada, contra Roma e Manchester United neste domingo. Vamos de jogo em jogo, então o mais importante agora é o de amanhã. Vamos tentar trazer um bom resultado."

