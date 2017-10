Rodovia Antônio Heil, entre Itajaí e Brusque, pode ter duplicação parcial até o fim do ano

Moacir Pereira 18/10/2017 | 03h20 Atualizada em

Deinfra promete para o fim do ano a liberação do tráfego de veículos de um trecho de 17 quilômetros da duplicação da Rodovia Antônio Heil, que liga Itajaí a Brusque. A obra foi inspecionada pelo governador Raimundo Colombo quando de viagem a Brusque para proferir palestra no auditório do Sindicato dos Trabalhadores na Fiação e Tecelagem.

Privatização

Conselho de Administração da Eletrosul tem reunião marcada para esta quarta-feira em Florianópolis. A conselheira Rita de Cássia Gaglilard, eleita pelos empregados, questionará a inclusão da estatal federal no programa de privatização. Entre outros argumentos, alerta para a saída da sede da empresa e os prejuízos na queda da arrecadação de impostos municipais e federais, além da redução do movimento no comércio regional. Gagliard já tratou de suas apreensões com o presidente da Fiesc, Glauco José Corte.

Licenciamento

O novo modelo de licenciamento para a construção civil, de forma mais ágil e transparente, adotado com sucesso em Balneário Camboriú, será apresentado hoje, às 18h30min, no Sinduscon de Florianópolis. A exposição será feita pelo secretário de Planejamento de Balneário Camboriú, Edson Kratz. A principal mudança do novo modelo define como exigências o respeito ao Plano Diretor e a predominância do interesse público.

Eleições no Crea-SC

Cinco candidatos estarão disputando a presidência do Crea de Santa Catarina no dia 15 de dezembro. O prazo de inscrição de chapas já se encerrou. Participarão do pleito Ari Neumann, ex-chefe de gabinete e apoiado pelo atual presidente, Carlos Kita Xavier; Celso Leal, ex-presidente da ACE; José Carlos Paiva, de São Miguel do Oeste; Júlio Fialkoski, de Joinville; e Leonel Ferreira Junior, de Florianópolis.

Médicos

O Dia do Médico, que hoje se comemora, terá sessão solene na Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Antônio Aguiar (PMDB). Serão entregues placas aos médicos Aguinel José Bastian Júnior e Rafael Klee de Vasconcellos, presidentes da Associação Catarinense nas duas últimas gestões. Bastian é conceituado urologista e cirurgião, e Rafael é premiado cancerologista e cirurgião.

Justiça

Tribunal de Justiça confirmou as previsões e promoveu juízes ao cargo de desembargadores. Foram eleitos Hélio David dos Santos, Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo e José Agenor de Aragão. A posse está marcada para o dia 1º de novembro no pleno do Tribunal de Justiça do Estado.

Reitor Cancellier

A Câmara de Tubarão vai realizar na sexta-feira, às 14h, sessão solene de homenagem póstuma ao falecido reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. O presidente Felipe Collaço convidou para manifestações o desembargador Lédio Rosa de Andrade, o ex-senador Nelson Wedekin, este colunista e familiares. O presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon, outorgará uma placa à família de Cancellier, que exerceu o jornalismo durante 15 anos.

Licenciamento

Curtas

* O secretário da Federação Médica Brasileira Cyro Soncini vai nesta quarta a Brasília para o lançamento da Frente Parlamentar da Medicina.

* Deputado João Amin (PP) entregou cheque de R$ 4 mil ao Asilo Santa Maria dos Anjos, de Palhoça, relativo ao auxílio-moradia, que não recebe.

* Professor e advogado Caetano Correa cumpre esta semana missão acadêmica na Europa. Integra grupo de juristas catarinense que visita universidades italianas, belgas e finlandesas.

