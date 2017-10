Roberto Alves: só uma inspiração diferenciada leva o Figueirense a um resultado positivo no Ceará

Opinião 20/10/2017 | 09h00 Atualizada em

No Ceará

O Figueirense vai para um jogo mais difícil que o de Londrina. Quem sabe uma inspiração diferenciada leve o nosso representante a um grande resultado diante do Ceará. Um time muito alterado, sem quatro titulares, é o que vamos ver na noite desta sexta-feira. Às vezes, o problema é resolvido quando menos se espera.

O Vovô

Surpreendente a campanha dos cearenses. Terceiro colocado, a um ponto do segundo e quatro do primeiro, se vencer pode chegar à vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, dependendo do Paraná, que joga sábado, em Belo Horizonte, contra o América-MG.

Opinião

De um torcedor do Figueirense desesperado com o futebol que o clube vem jogando: "Nosso time está errando até ao fazer a relação de jogadores que vão viajar".

Sem comentário

A nota que o ex-CEO do Figueirense Alex Bourgeois divulgou tentando explicar sua saída do clube pode ser interpretada facilmente por uma música conhecida de Zeca Pagodinho: "Me engana que eu gosto". O clube e o profissional continuam devendo uma explicação. Respeite-se as versões.

