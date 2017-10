Roberto Alves: Figueirense fez o que precisava, jogou pelo resultado

Opinião 27/10/2017 | 21h40 Atualizada em

Foi uma vitória construída no primeiro tempo. Sem tirar o mérito do Figueirense, mas o time contou com falhas incríveis do goleiro Edson, do CRB.

O Furacão começou o jogo mal, sem volume de jogo e toque de bola no meio. Jorge Henrique, que não deu certo no meio, foi para o lado. No finalzinho do primeiro tempo, um pênalti polêmico marcado pelo árbitro deu a vantagem ao Alvinegro.

No segundo tempo, o Figueira jogou para fazer o resultado. Não foi uma grande partida, mas jogou para o resultado, que era o mais importante.

Nem de longe foi o time que jogou contra o Ceará. Lá, jogou muito e empatou. Aqui, jogou para o resultado e venceu. O Alvinegro jogou com intensidade, força, vontade e disposição. Era exatamente o que precisava.

Jogar bem, fazer espetáculo e show não é mais o caso. O negócio é ganhar, e ganhou.

