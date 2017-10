Roberto Alves: falta transparência ao Figueirense para esclarecer a saída de Alex Bourgeois

Opinião 16/10/2017 | 18h48 Atualizada em

O que será que será...

A pergunta que ouvi do torcedor alvinegro é a seguinte: qual é o tamanho do estrago no futebol do Figueirense coma saída do diretor Alex Bourgeois? Nenhuma.

O grupo de investidores segue no clube forte como entrou e o cargo do diretor de futebol não será preenchido neste primeiro momento. Continua no ar a dúvida sobre a demissão do profissional. Falta transparência no esclarecimento da decisão tomada. Alegam foro interno do clube para o silêncio absoluto.

Alex Bourgeois não se defende de algumas acusações que circulam no meio do futebol. Parece que a celebre frase muito usada pelo ex-presidente Collor, "O tempo é o senhor da razão", é a melhor definição para o momento no Figueirense.

Homem forte

O advogado Claudio Vernalha é o grande nome dos investidores. Falei com ele por telefone. Não é homem de entrevistas e costuma delegar essa função. Sequer comentou a saída de Bourgeois. Muito discreto e me pareceu extremamente profissional.

Enquanto isso

Com salários em dia, dívidas quitadas e a permanência do grupo de investidores, não há como haver interferência no futebol. Nem deve, até porque o Figueirense saiu da zona de rebaixamento da Série B, mas não está totalmente tranquilo. O jogo da noite desta terça-feira, em Londrina, contra o time da cidade paranaense, é uma boa oportunidade para a consolidação de um novo momento.

O time?

Manter a equipe que venceu o Santa Cruz, sábado, seria o ideal. A dúvida está na lateral direita, com Dudu contundido. Marquinhos volta ao lado de Leandro Almeida, até porque Trevisan está igualmente lesionado. Mexer o mínimo possível de preferência.

