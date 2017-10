Reunião que irá definir fórmula do Catarinense de 2017 está marcada para o dia 6

Estadual 20/10/2017 | 17h22 Atualizada em

A fórmula do Campeonato Catarinense de 2018 vai ser definida no dia 6 de novembro. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) convocou os 10 clubes da Série A da competição para o conselho técnico em que o assunto principal é a discussão e votação do regulamento específico do torneio do ano que vem. Há expectativa de alteração na fórmula de disputa em relação ao último ano.

Este será o primeiro Estadual em que o presidente Rubens Renato Angelotti está envolvido em toda a organização. Ele assumiu o cargo com a morte de Delfim Peixoto Filho, tripulante do voo que levava a Chapecoense à final da Copa Sul-Americana, em novembro do ano passado. Quando da tragédia, o regulamento já estava definido. O conselho está marcado para as 15h do próximo dia 6, uma segunda-feira.

O campeonato vai ser realizado entre 17 de janeiro e 8 de abril, conforme o calendário de competições da CBF. Em 2018, Concórdia e Hercílio Luz estarão entre os participantes, nos postos dos rebaixados Almirante Barroso e Metropolitano. Além da campeã da última edição, a Chapecoense, o torneio terá Avaí, Brusque, Criciúma, Figueirense, Inter de Lages, Joinville e Tubarão.

Confira mais notícias do esporte em Santa Catarina