Real Madrid vence Eibar e segue na busca pelo líder Barça

O Real Madrid derrotou por 3 a 0 o Eibar (16º), neste domingo no estádio Santiago Bernabéu, e segue na terceira colocação do Campeonato Espanhol, a cinco pontos do líder e arquirrival Barcelona.

O zagueiro do Eibar Paulo Oliveira contra (18), Marco Asensio e o Marcelo (82) foram os autores dos gols merengues.

Devido a lesões ou rodízio, o técnico Zinedine Zidane apresentou uma equipe titular repleta de reservas (Casilla, Nacho, Theo, Ceballos e Asensio) e a falta de entrosamento ficou perceptível no jogo do Real, muito menos fluido do que o habitual.

Mas o Real não pecou na pontaria e aproveitou as poucas oportunidades que criou para se impor com autoridade diante do modesto clube basco.

Com a vitória, o Real Madrid recuperou a terceira posição na tabela, ficando a cinco pontos do Barcelona e a um do Valencia. Mais cedo, o Real havia perdido provisoriamente seu lugar no pódio com a vitória do Atlético de Madrid (4º) por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo (10º).

Após dois empates consecutivos no Campeonato Espanhol, diante de Leganés e Barcelona, o Atlético precisava ganhar do Celta para afastar as nuvens negras da crise que se aproximavam, após os resultados ruins na Liga dos Campeões (um ponto em três jogos).

O duelo entre Atlético e Celta foi decidido pelo francês Gameiro, que aproveitou uma sobre de bola dentro da área galega após cobrança de escanteio, aos 28 minutos.

Atrás do Atlético na tabela, estão Leganés (5º, 17 pontos) que venceu o Athletic Bilbao (11º) por 1 a 0, e Villarreal (6º), Betis (7º) e Sevilla (8º), todos com 16 pontos.

O Villarreal abriu a rodada deste domingo goleando por 4 a 0 o Las Palmas (18º), com gols do congolês Cedric Bakambu (48), de Mario Gaspar (65), de Ximo Navarro contra (67) e do italiano Nicola Sansone (90+3).

- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

Levante - Getafe 1 - 1

Betis - Alavés 2 - 0

Valencia - Sevilla 4 - 0

Barcelona - Málaga 2 - 0

- Domingo:

Villarreal - Las Palmas 4 - 0

Celta Vigo - Atlético de Madrid 0 - 1

Leganés - Athletic Bilbao 1 - 0

Real Madrid - Eibar 3 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Real Sociedad - Espanyol

(17h00) Deportivo La Coruña - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 9 8 1 0 26 3 23

2. Valencia 21 9 6 3 0 25 10 15

3. Real Madrid 20 9 6 2 1 18 7 11

4. Atlético de Madrid 19 9 5 4 0 14 5 9

5. Leganés 17 9 5 2 2 8 3 5

6. Villarreal 16 9 5 1 3 15 10 5

7. Betis 16 9 5 1 3 19 17 2

8. Sevilla 16 9 5 1 3 9 8 1

9. Real Sociedad 13 8 4 1 3 19 17 2

10. Celta Vigo 11 9 3 2 4 18 14 4

11. Athletic Bilbao 11 9 3 2 4 10 10 0

12. Levante 11 9 2 5 2 9 11 -2

13. Getafe 9 9 2 3 4 11 10 1

14. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

15. Deportivo La Coruña 8 8 2 2 4 9 16 -7

16. Eibar 7 9 2 1 6 3 20 -17

17. Girona 6 8 1 3 4 7 13 -6

18. Las Palmas 6 9 2 0 7 7 22 -15

19. Alavés 3 9 1 0 8 3 14 -11

20. Málaga 1 9 0 1 8 4 20 -16

