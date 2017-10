Real Madrid perde para Girona e fica a oito pontos do Barcelona

Madri 29/10/2017 | 17h57

Em confronto apimentado pela crise política entre os governos espanhol e catalão, o Real Madrid foi derrotado de virada por 2 a 1 para o Girona, neste domingo, pela 10ª rodada da Liga espanhola, e viu o rival Barcelona abrir oito pontos na liderança.

Jogando fora de casa em um dos locais que mais apoia o processo de independência da Catalunha, os merengues abriram o placar com Isco, aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas em apenas quatro minutos da segunda etapa, aos 9 e 13 minutos, Stuani e Portu marcaram os gols dos anfitriões.

Foi a primeira vitória sobre o Real Madrid desde que o time chegou a elite do futebol espanhol de maneira inédita. A equipe catalã subiu para a 11ª colocação com 12 pontos.

Com a derrota, o time de Zinedine Zidane se mantém na terceira colocação com 20 pontos, a quatro do Valencia (2º) e a oito do principal rival no campeonato, o grande rival Barcelona.

Mais cedo, o Getafe (10º) venceu a Real Sociedad (9º) de virada por 2 a 1 em jogo entre equipes que disputam melhores posições no meio da tabela.

Mikel Oyarzabal colocou os bascos na frente, aos 5 minutos do primeiro tempo. Mas na segunda etapa Ángel empatou, aos 33, e Jorge Molina virou convertendo pênalti aos 40.

Em outro jogo do dia, Eibar (17º) e Levante (14º) empataram em 2 a 2. É o sexto jogo seguido sem vitória do time basco, que pode entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada.

Ainda no domingo, o Celta de Vigo (12º) visita o lanterna Málaga.

No sábado, o líder Barcelona venceu o Athletic Bilbao (12º) por 2 a 0, enquanto o segundo colocado Valencia superou o Alavés (19º) por 2 a 1.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Alavés - Valencia 1 - 2

Atlético de Madri - Villarreal 1 - 1

Athletic Bilbao - Barcelona 0 - 2

Sevilla - Leganés 2 - 1

- Domingo:

Getafe - Real Sociedad 2 - 1

Girona - Real Madrid 2 - 1

Eibar - Levante 2 - 2

(17h45) Málaga - Celta Vigo

- Segunda-feira:

Las Palmas - Deportivo La Coruña

(18h00) Espanyol - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 28 10 9 1 0 28 3 25

2. Valencia 24 10 7 3 0 27 11 16

3. Real Madrid 20 10 6 2 2 19 9 10

4. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 15 6 9

5. Sevilla 19 10 6 1 3 11 9 2

6. Villarreal 17 10 5 2 3 16 11 5

7. Leganés 17 10 5 2 3 9 5 4

8. Betis 16 9 5 1 3 19 17 2

9. Real Sociedad 14 10 4 2 4 21 20 1

10. Getafe 12 10 3 3 4 13 11 2

11. Levante 12 10 2 6 2 11 13 -2

12. Girona 12 10 3 3 4 11 15 -4

13. Celta Vigo 11 9 3 2 4 18 14 4

14. Athletic Bilbao 11 10 3 2 5 10 12 -2

15. Espanyol 10 9 2 4 3 8 12 -4

16. Deportivo La Coruña 8 9 2 2 5 10 18 -8

17. Eibar 8 10 2 2 6 5 22 -17

18. Las Palmas 6 9 2 0 7 7 22 -15

19. Alavés 3 10 1 0 9 4 16 -12

20. Málaga 1 9 0 1 8 4 20 -16

* AFP