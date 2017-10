Quatro pessoas morrem nas estradas de SC durante o feriadão

Trânsito 16/10/2017 | 10h31 Atualizada em

As polícias Militar Rodoviária (PMRV) e Rodoviária Federal (PRF) registraram quatro mortes no feriadão de 12 de outubro em Santa Catarina. Três delas foram em BRs e uma nas SCs. Todas no período entre o final da tarde de quarta-feira, 11 de outubro, e este domingo, 15. Foram 225 acidentes em cinco dias nos trechos estaduais e federais, com 199 pessoas feridas, além das quatro vítimas. Em 2016 não houve feriadão de 12 de outubro porque a data caiu numa quarta-feira. Mas em comparação com o feriadão de Independência de setembro deste ano, houve queda no número de acidentes e feridos, mas uma morte a mais.

Nas estradas federais foram 146 acidentes em cinco dias. As últimas mortes ocorreram na manhã deste domingo, às 11h, na BR-470, em Brunópolis. O acidente envolveu três veículos. Um casal de jovens morreu no local. Eles estavam em um Prisma que capotou numa ribanceira após bater em outros veículos. Já na sexta-feira, uma senhora de 61 anos morreu na BR-282, em Pinhalzinho. Ela era passageira de um Corsa de Chapecó. O veículo bateu de frente com um caminhão de Joaçaba.

Os agentes da PRF registraram 3.745 veículos acima do limite da velocidade durante fiscalizações em todo o Estado. Um deles passou a 172 Km/h na BR-101, onde o limite máximo é 100 Km/h. Nos cinco dias, foram apreendidos nas rodovias federais 73 quilos de crack e 19 quilos de maconha, além de cinco veículos roubados. Por embriaguez ao volante, 72 motoristas receberam autuações, com cinco deles detidos.

Uma pessoa morta nas SCs

Nas SCs, foram 79 acidentes atendidos pela PMRv durante o período. Destes, 31 deles tiveram vítimas, sendo 39 feridos leves, oito feridos graves e uma pessoa morta. O acidente fatal ocorreu na quinta-feira, dia 12, às 21h20min, na SC-135, em Campos Novos. Morreu no local um homem de 24 anos que conduzia um caminhão Volvo com placas de Maracajá (SC). Ele morreu após perder o controle do veículo, sair da pista e tombar, no Km 162 da rodovia.

Desde a quarta-feira à noite, 4.572 veículos foram abordados em ações da PMRv. Ao todo, os policiais aplicaram autuações a 1.122 motoristas. Seis pessoas foram presas por embriaguez e nove conduzidas à Polícia Civil por diferentes crimes. Também foram recolhidas 37 CNHs.

