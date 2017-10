Quatro feridos em ataque com faca na cidade alemã de Munique

Berlim 21/10/2017 | 08h37

Um homem feriu, neste sábado, a facadas, quatro pessoas na cidade alemã de Munique, antes de fugir, informou a polícia, que não soube dar nenhuma informação sobre o motivo do autor da agressão.

O suspeito, de cerca de 40 anos, escapou em uma bicicleta e segue foragido, afirmou a polícia local no Twitter. "Estamos à procura do agressor com todas as forças policiais disponíveis", acrescentou, observando que nenhuma das vítimas corre risco de morte.

Quatro pessoas foram feridas "levemente", segundo afirmou um porta-voz da polícia de Munique à AFP.

De acordo com outro porta-voz, o homem atacou às 6h30 GMT (4h30 de Brasília) vários transeuntes em cinco lugares ao redor da Rosenheimer Platz, a leste do centro da cidade.

* AFP