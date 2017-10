PSG goleia Anderlecht e vai às oitavas da Champions; Bayern também avança

Paris 31/10/2017 | 20h02

Com direito a um gol de Neymar e outros três do improvável herói Kayvin Kurzawa, o Paris Saint-Germain goleou por 5 a 0 o Anderlecht, nesta terça-feira no Parque dos Príncipes, e se manteve 100% na Liga dos Campeões, garantindo a classificação às oitavas da competição.

A abertura do placar foi responsabilidade do italiano Marco Verratti aos 30 minutos de jogo, antes de Neymar deixar o seu em chute de fora da área no último lance da primeira etapa. No segundo tempo, Kurzawa assumiu a o protagonismo do jogo, fazendo a vitória francesa virar goleada com três gols, aos 7, 26 e 33 minutos.

Na outra partida do grupo B, o Bayern de Munique venceu por 2 a 1 o Sporting em Portugal com gols do francês Kingsley Coman e e do espanhol Javi Martínez, e também se garantiu na próxima fase.

A primeira colocação da chave pertence ao PSG, que manteve sua campanha perfeita na competição com 12 pontos em quatro jogos, somando 17 gols sem ter sofrido nenhum.

O Bayern, com 9 pontos, é o segundo colocado e não pode mais ser alcançado pelo Celtic (3º, 3 pts), que perderia nos critérios de desempate. O Anderlecht é o lanterninha (0 pt) e tentará brigar com o time escocês pela vaga na Liga Europa.

Na próxima rodada, em 22 de novembro, o PSG receberá em Paris o Celtic de olho em defender o primeiro lugar do grupo, enquanto o Bayern visitará o Anderlecht torcendo por um tropeço francês à distância.

* AFP