Procurador Sidney Dalabrida é o novo desembargador de Santa Catarina

O governador Raimundo Colombo acaba de assinar ato nomeando o Procurador de Justiça Sidney Eloy Dalabrida para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na vaga destinada ao Ministério Público Estadual.

Ele integrou lista tríplice escolhida pelo Tribunal de Justiça. Ficou em terceiro lugar. Na ocasião foram eleitos os procuradores Gladys Afonso (70 votos), Durval da Silva Amorim (69 votos) e Sidney Eloy Dalabrida (51 votos).

O novo desembargador iniciou carreira no Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) em 1992. Como promotor de justiça, atuou nas comarcas de Jaraguá do Sul, Cunha Porã, Anchieta, Campo Erê, Pinhalzinho, Maravilha, Xaxim, Canoinhas, Lages e Capital. Em 2016, foi promovido ao cargo de procurador de justiça e passou a desempenhar suas atribuições na Procuradoria Criminal. Atuou ainda na Coordenadoria Nacional de Segurança Institucional dos Ministérios Públicos Brasileiros, vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como na Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional do MPSC, no Conselho do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPSC, na Comissão de Concurso para Ingresso na Carreira do MPSC e no Conselho Penitenciário do Estado de Santa Catarina.

