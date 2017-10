Bagda 26/10/2017 | 06h02

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, afirmou nesta quinta-feira que aceita apenas a "anulação do referendo" de independência curdo, em resposta à proposta do governo do Curdistão de "congelar os resultados" da consulta polêmica.

"Aceitaremos apenas a anulação do referendo e o respeito da Constituição", afirma Abadi em um comunicado divulgado pelo governo de Bagdá.

* AFP