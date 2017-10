Preocupação das autoridades francesas após incêndio contra gendarmes

Lyon 26/10/2017 | 17h27

Um incêndio criminoso em uma Gendarmeria do sudeste da França na madrugada desta quinta-feira (26) causou preocupação entre as autoridades francesas, um mês depois de outro incêndio similar no mesmo departamento.

Quatro veículos de particulares e gendarmes e uma moto que estavam estacionados em frente às casas dos agentes ficaram destruídos pelo incêndio, provocado às 03h30 de quinta-feira em Meylan.

Nove famílias, com um total de 24 pessoas, foram evacuadas, segundo uma fonte próxima à investigação.

Se o fogo tivesse propagado para o edifício ao lado, poderia ter tido consequências "dramáticas", segundo o procurador da República em Grenoble, Jean-Yves Coquillat.

Os militares e suas famílias eram o "objetivo direto", disse em coletiva nesta quinta, advertindo sobre uma escalada "preocupante" se for confirmada a pista do movimento de extrema esquerda.

Em 21 de setembro, um incêndio arrasou um quartel da Gendarmeria de Grenoble situado a sete quilômetros de Meylan. Foi reivindicado na página anarco-libertária indymedia.org.

O magistrado não fechou as portas para outras pistas, como vingança.

* AFP