Por falta de pagamentos, jogadores do JEC se recusam a treinar no CT

A situação financeira do Joinville continua ruim e provocou até uma greve dos atletas que disputam a Copa Santa Catarina. Nesta quinta, o aborrecimento com o atraso nos pagamentos motivou os jogadores a se recusarem a participar dos treinos. Segundo apurou a coluna, os atletas questionavam o atraso dos pagamentos dos salários de julho e agosto.

Havia até uma ameaça de não jogar a partida de domingo, contra o Inter de Lages, na Arena. No entanto, a situação foi contornada com um pagamento feito logo após a saída dos jogadores do CT.



Em contato com a coluna, o superintendente financeiro Ed Carlos Natali disse desconhecer o caso, mas afirmou que houve um acordo para o pagamento de maneira parcelada dos atrasos referentes aos meses de julho e agosto.



Este parcelamento, feito em cinco vezes, deveria estar em dia, mas a segunda parcela, programada para quarta-feira, não caiu na conta dos profissionais do JEC.



Segundo Ed Carlos, a segunda parcela foi paga nesta quinta. Sobre a greve, ele disse não estar ciente do cancelamento do treino porque não passou a tarde no CT do Morro do Meio.



Procurado pela coluna, o gerente de futebol, Carlos Kila, não foi encontrado até a publicação desta matéria.