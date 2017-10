PM ajuda a salvar bebê engasgado com leite materno em Itapoá

Final feliz 14/10/2017 | 15h12 Atualizada em

Um recém-nascido engasgado com leite materno foi salvo com o auxílio da Polícia Militar. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira em Itapoá, Norte de SC.

Por volta das 18 horas, a central da PM recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a mãe relatava que seu bebê não estava conseguindo respirar. O sargento Cleverson iniciou as orientações via telefone e chamou pelo rádio a única viatura policial de serviço na cidade, onde estavam os soldados Bruno e Faxo.

Ao chegarem no local, a PM encontrou o pai da criança segurando o filho, já cianótico (roxo), enquanto a mãe recebia as instruções pelo 190.

Os policiais iniciaram os primeiros socorros, fizeram respiração boca a boca e utilizaram a técnica da tapotagem no pequeno Pedro, que estava engasgado com leite materno.

Depois de alguns minutos, o bebê voltou a chorar e foi conduzido até o Atendimento de Itapoá, onde recebeu atendimento médico. Os policiais envolvidos ficarem emocionados após o término da ocorrência.

Esta foi à segunda ocorrência envolvendo crianças em Itapoá nesta semana. Na última quarta, uma mãe foi até o quartel com a filha no colo, inconsciente, após ter ingerido querosene. Na ocasião, o comandante da PM de Itapoá prestou os primeiros socorros e conduziu a criança junto de sua mãe até o pronto atendimento.