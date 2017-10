Nova York 26/10/2017 | 11h37

O petróleo abriu com uma leve alta em Nova York, com o mercado hesitando e os preços do barril evoluindo em seu nível mais baixo desde abril.

O barril de sweet crude (WTI) para entrega em dezembro ganhava dois centavos e era negociado a 52,20 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP