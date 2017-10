Nova York 17/10/2017 | 11h52

O preço do barril de petróleo foi cotado em alta durante a abertura em Nova York, impulsionado por um aumento das tensões no Oritente Médio, especialmente no Iraque.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em novembro, referência do cru americano, ganhava 17 centavos e era comercializado a 52,04 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP