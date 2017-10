Peru gastará 11,4 milhões de dólares em visita do papa Francisco

Lima 18/10/2017 | 22h12

A visita do papa Francisco ao Peru, de 18 a 21 de janeiro de 2018, custará ao país cerca de 11,4 milhões de dólares, informou nesta quarta-feira (18) o ministro do Trabalho, Alfonso Grados, coordenador nacional da viagem papal.

"O custo que significará ao Estado é de 37 milhões de soles (cerca de 11,4 milhões de dólares)", disse o ministro em entrevista coletiva. Ele informou que esse orçamento compreende as três cidades que o papa visitará no país.

Depois de visitar o Chile, o pontífice argentino chegará a Lima na tarde do dia 18 de janeiro. No dia seguinte terá atividades em Puerto Maldonado, região amazônica de Madre de Dios, onde se reunirá com comunidades nativas.

Em 20 de janeiro estará na cidade nortenha de Trujillo e no dia 21 encerrará suas atividades na capital, com uma visita ao santuário de Señor de Los Milagros e uma missa.

O Peru não recebe um pontífice desde maio de 1988, quando João Paulo II participou no Congresso Eucarístico.

* AFP