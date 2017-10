Parceria vai oferecer energia solar para mais de 50 mil indústrias de SC

Moacir Pereira 26/10/2017 | 04h30 Atualizada em

Reunião mensal dos conselhos e diretoria da Fiesc terá nesta sexta-feira o lançamento do Programa Indústria Solar, voltado para a geração de energia solar pelas mais de 50 mil indústrias catarinenses. Será executado em parceria com a Engie, maior empresa privada de geração de energia, e com a WEG, maior indústria de motores elétricos da América Latina, além do apoio do BRDE e Sicredi. O projeto-piloto começará no dia 20 de novembro, quando será aberto o prazo de inscrições dos interessados.

Sem radicalismo

A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis definiu como positiva a decisão do TRF4 sobre os beachs clubs, mas destaca que a insegurança jurídica permanece. Assinala: “A decisão deve servir de ponto de partida para a discussão da cidade que queremos. Florianópolis seguirá crescendo, receberá novos moradores e precisa debater de forma sensata, sem radicalismos, os rumos de seu desenvolvimento. É simplesmente inadmissível que pequenos grupos de pressão coloquem em risco projetos essenciais para que esse crescimento ocorra, com geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico e social para toda a cidade.

Funcionalismo

Empresa voltada para capacitação dos funcionários públicos no uso de tecnologia e inovação em prol do cidadão, a WeGov foi convidada a participar do Encontro Latino Americano de Inovação Social no Setor Público (Elis). O evento será no México de 31 de outubro a 2 de novembro. Esta é a primeira missão internacional da equipe, que formou 55 servidores de 14 instituições como TRE-SC, SSP e Alesc.

Congelados

A Secretaria de Segurança Pública emitiu nota informando que os salários atrasados envolvem mais os terceirizados da Secretaria de Justiça e Cidadania. Os técnicos civis que atuam na Secretaria de Segurança, contudo, alegam que estão com os vencimentos congelados desde 1994, sem plano de cargos, enquanto policiais tiveram aumentos em 2011 e 2014.

Sentenciados

O presidente da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), Leila Pivatto, e a presidente do conselho delibrativo, Márcia Veiga, receberam do arcebispo Dom Wilson Jönck um cheque de R$ 107.168,27 referente à coleta feita nas igrejas católicas dias 27 e 28 de agosto, no Ano da Misericórdia. Os recursos serão destinados à reforma da casa da Apac Feminina, que atende as mulheres presas.

Investigação

A delegada Érika Marema, que conduziu as investigações da Operação Ouvidos Moucos, entrou de férias. Deve retornar no início de novembro, segundo a Polícia Federal. O professor Áureo Moraes, que atuou por mais de um ano como chefe de gabinete do reitor Cancellier, foi intimado ontem a prestar depoimento. Na esfera da Justiça Federal não há fato novo. O processo tramita em segredo de Justiça.

Turismo

O nome do jornalista Iberê Aguiar, há décadas um dos profissionais que mais divulgam, pesquisam e promovem o turismo regional e catarinense, está sobre a mesa do ministro do Turismo, Max Beltrão. Tem o respaldo de várias organizações e de parlamentares do Sul que há muito tempo acompanham seu trabalho. Há mais de 10 anos ele produz e apresenta o programa "Santa Catarina Turismo" pela Unisul TV.



Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Servidores terceirizados da segurança pública apelam por pagamento de salário

TRF-4 decide: não haverá demolição dos beach clubs de Jurerê Internacional

Reitora da UFSC anula portaria e chefe de gabinete pede demissão