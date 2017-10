ONU pede que Bagdá e curdos moderem intensidade do conflito após tomada de Kirkuk

Nações Unidas 18/10/2017 | 18h22

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu nesta quarta-feira ao governo de Bagdá e aos combatentes curdos que reduzam a intensidade do conflito, depois que forças iraquianas retomaram a rica província de Kirkuk.

Em um comunicado unânime, o Conselho de 15 países membros expressou seu preocupação e apontou que todas as partes devem "abster-se da ameaça e uso da força, e empreender um diálogo construtivo como uma via para a redução do conflito".

As tropas iraquianas e suas milícias aliadas retomaram Kirkuk e seus ricos campos petrolíferos, assim como as províncias de Nineveh e Diyala, antes sob o controle dos curdos.

A operação, em grande parte sem vítimas fatais, devolveu ao controle de Bagdá faixas território que as forças curdas dominavam desde 2003.

A perda de Kirkuk representou um duro golpe para os curdos poucas semanas depois do fervor nacionalista que provocou um referendo pela independência realizado em desafio ao governo central.

O Conselho reafirmou seu apoio à unidade do Iraque e ressaltou a importância de continuar com os esforços para derrotar o grupo extremista Estado Islâmico, que ainda controla algumas zonas na fronteira com a Síria.

* AFP