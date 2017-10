ONU: diferença catastrófica entre promessas e ação necessária para limitar o aquecimento global

Paris 31/10/2017 | 09h27

A diferença é catastrófica entre as promessas nacionais de limitação das emissões de gases de efeito estufa e as reduções que deveriam ser realizadas para limitar o aquecimento global a menos de 2 °C, alertou o chefe de meio ambiente da ONU a seis dias para o início da nova cúpula do clima, a COP23.

"Os compromissos atuais dos Estados cobrem apenas um terço das reduções das emissões necessárias, abrindo uma brecha perigosa e anunciadora de de grandes desacertos" (ondas de calor, inundações, superfuracões), enfatiza Erik Solheim, diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUE), que publica nesta terça-feira seu relatório anual sobre a ação climática mundial

"Governos, setor privado e sociedade civil devem preencher esta diferença catastrófica", destacou.

cho/ial/ra.zm/cn

* AFP