Objetivo de Washington não é uma guerra na Coreia, diz Mattis

Seul 27/10/2017 | 06h22

O objetivo dos Estados Unidos "não é uma guerra" com a Coreia do Norte, declarou nesta sexta-feira o secretário de Defesa americano, James Mattis, durante uma visita à fronteira entre as Coreias.

"Como disse claramente o secretário de Estado (Rex) Tillerson, nosso objetivo não é uma guerra e sim a desnuclearização completa, verificável e irreversível da península coreana", disse na localidade fronteiriça de Panmunjom.

Mattis, ao lado de seu colega sul-coreano Song Young-Moo, afirmou que Washington e Seul "reafirmam o compromisso a favor de uma solução diplomática para enfrentar o comportamento irresponsável e fora da lei da Coreia do Norte".

Mattis e Song participarão no sábado de uma reunião anual bilateral sobre questões de defesa.

O presidente Donald Trump visitará a Coreia do Sul nos dias 7 e 8 de novembro.

A Coreia do Norte executou o sexto teste nuclear em setembro e lançou, nos últimos meses, vários mísseis intercontinentais com a capacidade teórica de atingir o território americano.

* AFP