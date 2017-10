O massacre dos motociclistas

Moacir Pereira 28/10/2017 | 03h00 Atualizada em

Um grave problema de saúde e assistência hospitalar, que se agrava em Santa Catarina, está relacionado com o crescente número de vítimas em acidentes de motocicletas, que encaminhadas aos hospitais públicos provocam dois efeitos danosos: os motoqueiros vitimados têm atendimento prioritário nas emergências; o aumento da demanda de vítimas de motos nas emergências afeta a agenda dos centros cirúrgicos e retarda a desocupação dos pacientes internados.

As estatísticas falam por si. No Hospital Regional de São José, com maior incidência pela BR-101, já foram atendidos este ano 2.864 motoqueiros, com média superior a 300 casos por mês. No Hospital Celso Ramos foram registradas 1.245 vítimas, aumento de quase 20% em relação a 2016. Ali, o número de casos de emergência varia de 110 a 160 por mês.

Segundo o superintendente dos Hospitais da Secretaria da Saúde, Marcelo Reis, as mortes causadas por acidentes de motos representam 40% dos óbitos em trânsito no Brasil. Em 2015, foramn 12.126 mortes no Brasil, média de 33 registros por hora, segundo o Datasus do Ministério da Saúde.

No período entre 2000 e 2016 houve um crescimento de 1.281% no número de motos, de acordo com o Denatram. E a Organização Mundial da Saúde revela que o Brasil é o quarto colocado em número de mortes por acidentes com moto nas Américas, atrás apenas da República Dominicana, Belize e Venezuela.

As indenizações envolvendo acidentes fatais no trânsito tiveram aumento de 27% este ano. As motos representam apenas 27% da frota nacional, mas respondem por 74% das indenizações pelo Seguro DPVAT. Grave é que não há um projeto educativo para melhorar a orientação de motociclistas e motoristas.

Tradição alemã

São Martinho, município com 99% de descendentes de alemães, promove neste fim de semana a 24ª Festa do Produto Colonial, com múltiplas atrações culturais, gastronômicas e musicais. O desfile neste domingo é dos mais autênticos do Estado. Com apenas 3,2 mil habitantes, tem como destaque turístico a Fluss Haus (Casa do Rio), produtora dos biscoitos natalinos mais conhecidos no Brasil. É um empreendimento encantador, com restaurante, bierplatz, almoço alemão, café colonial e pousada. Fica em Vargem do Cedro, conhecida como “a capital mundial das vocações”.

Condecoração

O Tribunal de Contas da União decidiu conferir ao ex-senador e ex-ministro Jorge Bornhausen o Grande Colar do Mérito. A solenidade está marcada para o dia 22 de novembro em Brasília. Trata-se da principal condecoração do TCU às personalidades que mais contribuíram para o fortalecimento da instituição.

Termas

A construção de um centro de convenções em Gravatal é uma das prioridades do prefeito Edivaldo Vez (PMDB). O projeto, orçado em R$ 7 milhões, já está pronto e depende de liberação de recursos do Ministério do Turismo, já contatado pelo deputado Edinho Bez. Gravatal está vivendo um novo boom no turismo. O empresário Pedro Agostinelli Zapellini planeja para 2019 a transformação do Hotel Internacional de Gravatal em resort de cinco estrelas.

Documentário

Médico e ex-deputado Jailson Lima da Silva anunciou para o fim de novembro o lançamento do documentário "Em nome da inocência: Justiça", que focalizará a prisão e a morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. O projeto é dele e do desembargador Lédio Rosa de Andrade. A direção e produção está a cargo de Sérgio Giron e Edike Carneiro, tendo como diretor de fotografia Fernando Carvalho e participação de Rafaela Martins e Luiz Peixoto. Várias autoridades estão sendo ouvidas.

Financiamentos

Se a Assembleia Legislativa não aprovar até terça-feira o projeto com emenda a lei que autoriza a Celesc a contrair financiamentos com o BID e a AFD, o prazo se esgota e o processo se extingue. O deputado Jean Kuhlmann, do PSD, presidente da Comissão de Justiça, está sendo muito criticado pelos atrasos. Ele ficou com o projeto original desde 21 de julho e só levou à votação em outubro. Conflitos do PSD com o PMDB.

O líder governista Darci de Matos (PSD) informou que está tudo definido. O projeto será votado na terça-feira e vai a plenário no mesmo dia.

Resposta

Assessoria do deputado Jean Kuhlmann informa que a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Alesc foi convocada por alguns membros na quinta-feira sem o conhecimento do deputado, que é o presidente da CCJ, que a matéria da discussão já estava pautada para a próxima terça-feira e que a reunião extraordinária não teria efeito prático já que o projeto precisa passar por mais duas comissões, que se reunirão somente na próxima semana, para só então ir a plenário. Kuhlmann completa o argumento dizendo que a matéria precisa ser apreciada com extremo cuidado e que não pode ser aprovada na CCJ em meio a ameaças ao relator, pressão e açodamento.

Inquérito do reitor

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, ocorrida em 2 de outubro, e confirmou o caso de suicídio. O documento, assinado pelo delegado Eduardo Mattos, teve como base exames realizados, depoimento de testemunhas, as filmagens das câmeras do shopping e o teor dos laudos periciais emitidos pelo IML. Concluído na quarta-feira (25/10), o inquérito segue agora para a Justiça criminal da Capital, que decidirá se arquiva ou não a investigação iniciada quando o reitor foi encontrado morto no shopping do centro da cidade.

Curtas

*A solenidade de concessão do título de cidadão honorário de Santa Catarina ao ex-secretário da Agricultura e ex-deputado Odacir Zonata será no dia 31 de outubro na Assembleia Legislativa.

*O professor e competente cirurgião dentista Rodrigo Lima acaba de conquistar o título de mestre em odontologia pela Universidade de Campinas. Obteve nota máxima, com merecimento. Ele é filho do publicitário Ricardo Barbosa Lima.

