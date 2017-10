"Não vou encerrar a carreira no Manchester United", diz Mourinho

Paris 15/10/2017 | 13h57

Em entrevista à televisão francesa TF1 neste domingo, o técnico português José Mourinho foi questionado sobre possível ida ao Paris Saint-Germain num futuro próximo e respondeu que não se vê "encerrando a carreira" no Manchester United.

No comando dos Diabos Vermelhos desde a última temporada, Mourinho revelou que "o que posso dizer é que sou um treinador inquieto, com ambições e desejos de fazer coisas novas. Estou certo que não vou terminar minha carreira aqui (no Manchester United)".

"Outro dia, meu filho que vive em Londres decidiu ir para Paris e não para Manchester para ver um jogo. Por que o PSG? Porque neste momento Paris tem algo especial. Tem magia, juventude, qualidade... É fantástico", declarou Mourinho.

O espanhol Unai Emery, atual técnico do PSG, tem contrato até junho de 2018.

* AFP