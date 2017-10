Muslin deixa seleção da Sérvia após classificar país para Copa do Mundo

Belgrado 30/10/2017 | 17h02

Slavoljub Muslin, técnico que levou a Sérvia ao primeiro grande torneio internacional desde 2010, rompeu contrato com a Federação de Futebol da Sérvia (FSS) nesta segunda-feira, segundo anúncio da entidade.

"A Federação e Slavoljub Muslin encerraram seu contrato em mútuo acordo. A Federação agradece o técnico pela cooperação", informou em breve comunicado a FSS.

A Federação não detalhou os motivos que levaram à ruptura com o técnico e o ex-jogador sérvio Mladen Krstajic vai assumir a seleção de maneira interina.

Muslin é o primeiro treinador de um país classificado para a Copa do Mundo da Rússia-2018 a ser demitido. O comandante chegou ao cargo em maio de 2016 para ocupar o lugar deixado por Radovan Curcic.

A Sérvia não participa da Eurocopa desde 2000 e da Copa do Mundo desde 2010, na África do Sul. No entanto, voltou a se garantir em um Mundial após terminar o grupo D na primeira posição, superando Irlanda e País de Gales.

* AFP