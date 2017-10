Motoristas que trafegam na Serra Dona Francisca  lidam com buracos e falta de iluminação 

SC-418 21/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Subir ou descer a Serra Dona Francisca em qualquer horário do dia já é um teste para o coração e para a prudência dos motoristas que percorrem os 68 quilômetros da SC-418. À noite, então, o desafio aumenta, não só pela complexidade da rodovia, que tem quatro curvas perigosas entre os km 13 e 24, mas, principalmente, pelos problemas de infraestrutura da pista.

O trecho está com o asfalto rachado, tem buracos, placas encobertas por vegetação e, principalmente, ausência de iluminação em diversos pontos. Muitos dos postes que deveriam iluminar a pista da serra estão desligados, tornando o percurso ainda mais perigoso depois que anoitece.

O governo do Estado, via Secretaria de Estado de Planejamento, já anunciou que há interesse em privatizar a SC-418, assim como a SC-108 (Rodovia do Arroz), pois não tem recursos suficientes para fazer a manutenção dessas rodovias. Enquanto isso não acontece – a previsão é de que o leilão ocorra apenas em 2019 –, a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville tem realizado serviços permanentes de manutenção em rodovias com a da Serra Dona Francisca.

Uma empresa foi contratada em abril deste ano, por meio de licitação, para fazer serviços de tapa-buracos, roçada e limpeza de sarjetas em oito estradas da região, entre elas, a SC-418. O valor do contrato é de R$ 539 mil.

A equipe de reportagem do jornal “A Notícia” percorreu a rodovia nos dias 17 e 18 deste mês e verificou a existência de buracos na subida da serra, sinalização horizontal apagada em vários pontos e placas cobertas pela vegetação. Ficou fácil compreender a insegurança de se fazer o trajeto entre Campo Alegre e Joinville no período da noite.

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Segundo a ADR, a equipe da empresa executou serviços de tapa-buraco nos dias 13 e 19 deste mês. A roçada da vegetação na SC-418, de responsabilidade da mesma empresa, deve ocorrer na segunda quinzena de novembro. No momento, a equipe trabalha no trecho da rodovia no município de São João do Itaperiú.

O Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) informou que também vem fazendo uma operação tapa-buracos no trecho de 26 quilômetros entre São Bento do Sul e o alto da Serra Dona Francisca desde o início de outubro, assim como o trabalho de pintura asfáltica e a instalação de novas placas de sinalização ao longo da estrada.

O pavimento de concreto e a instalação de placas verticais alertando o motorista para que reduza a velocidade também estão sendo reforçadas. Na questão da iluminação, a maior dificuldade apontada pelo Deinfra refere-se aos atos de vandalismo. Segundo o órgão estadual, as lâmpadas são quebradas, e os fios de cobre, roubados. Uma nova licitação está prevista para ocorrer até o fim deste ano para a compra e instalação de novas lâmpadas.

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Um refúgio para os motoristas

Na hora em que a comerciante Sandra Camargo, 52 anos, apaga a luz de sua lanchonete, às margens do km 14 da SC-418, por volta das 20 horas, tudo fica escuro. Os postes em frente à loja e à casa dela, que ficam um pouco antes do mirante da Serra Dona Francisca, estão estragados.

Cuidando da lanchonete há cerca de dois anos, Sandra fica sabendo de acidentes “um dia não, dois dias sim”, e o seu terreno é usado frequentemente pelos motoristas que procuram segurança quando o breu da estrada se confunde com a neblina, impedindo a visão à noite nos locais sem postes em funcionamento.

– Quando chove, a pista vira um sabão. Deveria haver uma área de escape para os caminhões, pelo menos na “curva da morte”. Ali, é só olhar para baixo que você a quantidade de peças de carros que sofreram acidentes – afirma Sandra, referindo-se à primeira curva da descida da serra.

A comerciante também reclama da falta de sinalização horizontal e da manutenção dos olhos de gatos que ajudam os motoristas a se orientar na pista quando não há iluminação.

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Os motoristas Algacir Rodrigues, 27 anos, e Wilson de Andrade, 41, que trabalham em uma fabricante de isopor de São Bento do Sul, contam que todos os dias há pelo menos um motorista da empresa descendo a serra em direção a Joinville e às cidades do Litoral Norte. Geralmente, as viagens são feitas à noite e, além da insegurança pelos problemas de infraestrutura, eles reclamam da imprudência dos outros motoristas.

– Tem muitos que ficam “podando” em faixa dupla, ultrapassando na curva. O pior é na região do Rio do Júlio. Ali tem acidentes toda semana – afirma Algacir.

Mais prudência, menos velocidade

Em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) de Campo Alegre, na SC-418, uma placa avisa que a rodovia já contabiliza 95 dias sem acidentes com morte. A meta do sargento Sandro Moeke está próxima: ele pretende chegar a 100 dias, mesmo que o recorde do trecho seja de 243 dias sem óbitos.

– Este é o recorde, mas a média é passar, no máximo, 55, 60 dias sem acidentes com morte. Chegar ao 100º dia será uma conquista – avalia ele.

Entre as atividades dos policiais militares que atuam no posto da PRMv estão a de reportar todas as falhas que percebem na rodovia, dos buracos no asfalto à ausência de placas, à Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) e ao Deinfra. No entanto, o sargento Moeke, que está desde 2015 à frente da administração do posto de Campo Alegre, avisa que, apesar destes problemas serem um complicador no tráfego, a maior parte dos acidentes ocorre por negligência de motoristas que não respeitam o limite de velocidade e fazem ultrapassagens em locais perigosos.

A PMRv encomendou um estudo técnico para solicitar a instalação de um ponto de radar no local, estipulando velocidade máxima de 40 km/h. Ele deve ser apresentado até o fim do mês ao Deinfra. Atualmente, há 23 radares distribuídos nos 68 quilômetros da SC-418. O novo ponto de fiscalização eletrônica possibilitará a utilização do radar portátil e, com isso, existe a expectativa de maior conscientização dos motoristas que trafegam na Serra Dona Francisca.

– O objetivo é educar e prevenir. A gente sabe que, quando há radar móvel, os motoristas avisam uns para os outros com sinal de luz. Dessa forma, as pessoas já começam a reduzir a velocidade até antes do necessário. É ótimo, porque a ideia não é multar, é evitar os acidentes – afirma Moeke.

Confira o número de acidentes registrados na rodovia nos últimos anos

2015

Total de acidentes: 384

Acidentes com vítimas: 113

Acidentes sem vítimas: 271

Número de mortos: 55*

Número de feridos: 169

2016

Total de acidentes: 331

Acidentes com vítimas: 141

Acidentes sem vítimas: 190

Número de mortos: 7

Número de feridos: 233

2017**

Total de acidentes: 320

Acidentes com vítimas: 118

Acidentes sem vítimas: 202

Número de mortos: 6

Número de feridos: 169