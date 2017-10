Morre homem acusado de atear fogo na esposa e no filho em Blumenau

Crime 30/10/2017 | 20h40 Atualizada em

Crime ocorreu em uma casa no bairro Itoupava Central Foto: Lucas Correia / Jornal de Santa Catarina

Morreu nesta segunda-feira à tarde no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, o homem de 47 anos acusado de atear fogo na esposa e no filho de 11 anos. Ele teria se queimado acidentalmente ao jogar gasolina e incendiar os dois na madrugada do dia 22 de outubro, na Itoupava Central.

O homem havia recebido voz de prisão e estava internado com 76% do corpo queimado. A assessoria de imprensa do Hospital Santa Isabel confirmou o óbito às 16h20min desta segunda em decorrência dos ferimentos causados pelo fogo.

A esposa dele, de 44 anos, morreu no dia seguinte ao crime. O menino de 11 anos segue internado em Florianópolis, no Hospital Infantil Joana de Gusmão.