Milhares protestam na Catalunha contra prisão de líderes separatistas

Barcelona 17/10/2017 | 11h57

Milhares de catalães foram às ruas nesta terça-feira (17) para protestar pela prisão de dois influentes líderes separatistas acusados de secessão pela Justiça, em meio a uma crise entre governo regional e central.

Ao meio-dia, milhares de funcionários abandonaram seus postos de trabalho em Barcelona e outras localidades catalães para exigir em silêncio "a libertação dos presos políticos", em referência a Jordi Cuixart, presidente da associação Òmnium Cultural, e de Jordi Sánchez, da Assembleia Nacional Catalã (ANC).

Na praça barcelonesa de Sant Jaume, o presidente catalão, Carles Puigdemont, e parte de seu governo se uniram aos manifestantes, que gritavam "liberdade", "independência" e "a repressão não é a solução".

A prefeitura de Barcelona suspendeu as atividades até quinta-feira (19) "em solidariedade" com os detidos, anunciou a prefeita Ada Colau.

As próximas 48 horas podem ser cruciais para o futuro do conflito entre o Executivo de Madri e Barcelona, que levou o primeiro a rebaixar as previsões de crescimento econômico para 2018, de 2,6% para 2,3%.

"Todo o apoio às mobilizações, mas, sobretudo, não caiam nas provocações" do Estado espanhol, disse em entrevista coletiva o porta-voz do governo catalão, Jordi Turull, que advertiu: "A rendição não faz parte de nenhum dos cenários deste governo".

- 'Sem fundamento jurídico' -

Os últimos acontecimentos chegam em meio ao bloqueio no contencioso criado pela vontade de independência do governo da Catalunha, uma região de 7,5 milhões de habitantes que representa 19% do PIB espanhol.

O chefe do Executivo espanhol, Mariano Rajoy, pediu a Puigdemont que esclarecesse se declarou (ou não) a independência na semana passada, ao qual ele respondeu na segunda-feira com uma oferta de diálogo, esquivando-se de um "sim" ou "não". Agora, o presidente catalão tem até quinta-feira para responder de novo e eventualmente retificar.

Nesse contexto, Cuixart e Sánchez foram presos e aguardam uma possível decisão da juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional, suspeitos de terem convocado e dirigido um protesto contra a Guarda Civil no dia 20 de setembro, em Barcelona.

Durante o dia, está prevista, a partir das 20h (16h, horário de Brasília), uma marcha de protesto com velas por um trecho da Diagonal, um dos principais pontos da capital catalã.

"A decisão da Audiência Nacional de nos privar de liberdade é uma decisão carente de qualquer fundamento jurídico e processual", disse Jordi Sánchez, em um artigo publicado no jornal "Ara", o qual deixou preparado, caso fosse preso.

Já Cuixart deixou um vídeo, pedindo "serenidade" e anunciando que sua organização trabalhará "na clandestinidade", se for necessário, de maneira pacífica.

O crime de sedição tem pena prevista de até 15 anos de prisão. Pelo mesmo caso, também foram indiciados o chefe de Polícia catalã, Josep Lluís Trapero, e uma subordinada sua, Teresa Laplana, que continuarão em liberdade, mas sem poder deixar o país. Ambos terão de se apresentar periodicamente à Justiça.

Os autos apontam como Sánches e Cuixart como os "principais promotores e diretores" de uma concentração em 20 de setembro diante de um edifício do governo catalão onde a Polícia espanhola fazia buscas para impedir o referendo de autodeterminação na Catalunha de 1º de outubro.

Os manifestantes danificaram vários veículos policiais e dificultaram por horas a saída dos agentes.

Sánchez e Cuixart subiram em um veículo da Guarda Civil espanhola e convocaram a "mobilização permanente".

A juíza determinou a prisão por temer a possibilidade de "destruição de fontes de prova", ou "recorrência do delito", pois - alegou - os dois pertencem a um "grupo organizado que busca, fora das vias legais, a independência da Catalunha".

* AFP