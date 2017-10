Manchester United supera Tottenham e pressiona rival City

Londres 28/10/2017 | 11h42

Com gol do francês Anthony Martial, o Manchester United (2º) venceu o Tottenham (3º) por 1 a 1, neste sábado, pela abertura da 10ª rodada da Premier League, no duelo dos perseguidores do líder Manchester City.

Depois de um jogo equilibrado e com poucas chances de gol, Martial apareceu em velocidade após de desvio do belga Romelu Lukaku, para fazer o único gol do jogo aos 36 minutos do segundo tempo.

Os Spurs sentiram falta do craque Harry Kane, desfalque por conta de dores no músculo isquiotibial.

Com o resultado, o United diminui para dois pontos a distância para o rival City, que encara o West Bromwich (13º) ainda neste sábado. Já o Tottenham está a cinco e pode ver a distância aumentar para oito, caso os comandados de Pep Guardiola vençam a partida.

-- Resultados dos jogos da 10ª rodada da Premier League:

- Sábado:

Manchester United - Tottenham 1 - 0

(12h00) Arsenal - Swansea

Crystal Palace - West Ham

Liverpool - Huddersfield Town

West Bromwich - Manchester City

Watford - Stoke

(14h30) AFC Bournemouth - Chelsea

- Domingo:

(11h30) Brighton and Hove Alb - Southampton

(14h00) Leicester - Everton

- Segunda-feira:

(18h00) Burnley - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 25 9 8 1 0 32 4 28

2. Manchester United 23 10 7 2 1 23 4 19

3. Tottenham 20 10 6 2 2 19 7 12

4. Chelsea 16 9 5 1 3 17 10 7

5. Arsenal 16 9 5 1 3 17 12 5

6. Watford 15 9 4 3 2 15 17 -2

7. Newcastle 14 9 4 2 3 10 8 2

8. Burnley 13 9 3 4 2 8 9 -1

9. Liverpool 13 9 3 4 2 14 16 -2

10. Southampton 12 9 3 3 3 8 9 -1

11. Huddersfield Town 12 9 3 3 3 7 10 -3

12. Brighton and Hove Alb 11 9 3 2 4 9 10 -1

13. West Bromwich 10 9 2 4 3 7 10 -3

14. Leicester 9 9 2 3 4 12 14 -2

15. Swansea 8 9 2 2 5 6 10 -4

16. West Ham 8 9 2 2 5 8 17 -9

17. Stoke 8 9 2 2 5 10 20 -10

18. Everton 8 9 2 2 5 7 18 -11

19. AFC Bournemouth 7 9 2 1 6 6 13 -7

20. Crystal Palace 3 9 1 0 8 2 19 -17

./bds/pm/fa

* AFP