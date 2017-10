Lukaku é "intocável" no Manchester United, afirma Mourinho

Manchester 30/10/2017 | 17h57

Romelu Lukaku é "intocável" no Manchester United, afirmou nesta segunda-feira o técnico José Mourinho, defendendo seu atacante, alvo de críticas dos torcedores.

"Os torcedores são torcedores, dizemos que eles pagam seus ingressos e têm o direito de se manifestar. Mas meu trabalho é proteger os jogadores quando acredito que merecem. E acho que Romelu deveria ser intocável. Ele é intocável na minha equipe e deveria o ser também no que diz respeito ao apoio e respeito dos torcedores", declarou Mourinho em coletiva de imprensa, na véspera da partida do United contra o Benfica, pela Liga dos Campeões.

Após marcar 10 gols nas 11 primeiras partidas com a camisa do United, Lukaku não balança as redes nos últimos cinco jogos. O técnico português, porém, se mostrou totalmente satisfeito com a contribuição do atacante belga, que deu o passe para o gol do francês Anthony Martial na vitória sobre o Tottenham (1-0), no sábado.

"Não é uma bola na trave ou uma defesa do goleiro que fazem com que a contribuição de Lukaku seja abaixo do nível 'top'. Ele vem jogando extremamente bem para nós. Sim, eu acho que é preciso defender os jogadores quando eles merecem. O que ele está fazendo pela equipe é fantástico", continuou Mourinho.

"Ele é fantástico. E o papel de um centroavante não é só marcar gols", completou o português, antes de defender Lukaku das críticas de falta de empenho do belga.

"Perguntem para o Alderweireld, para o Vertonghen e para o Dier (jogadores do Tottenham) se Lukaku não se empenha, eles estão entre os melhores zagueiros do mundo", concluiu Mourinho.

* AFP