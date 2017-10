Loetz: Sebrae lança fundo de R$ 4 milhões para MPEs do Norte

Livre Mercado 27/10/2017 | 06h30 Atualizada em

O Sebrae Norte vai lançar o fundo garantidor de crédito, no dia 31, terça-feira, em São Bento do Sul, mediante surgimento da Sociedade Garantidora de Crédito (SGC). O objetivo é atender a empreendedores individuais e microempresas. O fundo terá R$ 4 milhões – recursos que servirão como garantia de financiamentos – e que podem se multiplicar por seis ao longo de seis anos, além de reaplicação dos pagamentos mensais dos clientes. Mas, no início, os valores por operação vão ficar entre R$ 30 mil e R$ 50 mil.

As taxas de juros cobrados serão inferiores às praticadas pelo mercado. As demandas serão de cooperativas de crédito, que farão os negócios com seus clientes-empresários.

– Um comitê de crédito fará cadastro de cada potencial cliente, e adequada análise técnica. Claro que o fundo garantidor não será utilizado para resolver problemas financeiros de empresários com cadastro ruim, explica o coordenador do Sebrae Norte, Jaime Dias Junior.

A abrangência de atuação será em 26 municípios do Norte catarinense. Adiante, em etapa posterior, o BRDE e prefeituras poderão se incorporar ao fomento de financiamento. O apoio do Sebrae para constituir um sistema de garantia tem por finalidade viabilizar o acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas e fortalecer o desenvolvimento regional.

A Sociedade Garantidora de Crédito vai gerir os negócios. O Sebrae acompanhará o funcionamento da SGC. Quem irá comandar é o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Jonny Zulauf. O diretor executivo da Associação Empresarial de Joinville (Acij), Marcos Kreling, será o vice.

Ética

Ética nas empresas será o tema de palestra do professor espanhol José Luís Fernández Fernández, nesta sexta-feira, no Hotel Bourbon, durante a 17ª edição do Simpósio Catarinense de Bioética, promovida pelo Hospital Dona Helena. “Ética corporativa” e “Ética nas empresas de saúde” serão os outros temas em discussão.

Falta dinheiro

Dezenas de mutuários que tentam financiar imóvel junto à Caixa Econômica Federal têm seus contratos suspensos em razão da ausência de recursos do banco. Esta situação tem acontecido com certa frequência no caso de empréstimos, cuja fonte do recurso é o FGTS. A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) tem recebido muitas reclamações. O problema vem se repetindo nos financiamentos do pró-cotista – uma modalidade exclusivamente disponibilizada pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil – que oferece uma taxa de juros muito atraente.

No Perini

A Fundação Instituto Tecnológico de Joinville (Fitej) instala hoje uma unidade no Perini Business Park. O espaço terá equipamentos de ponta, e será disponibilizada prototipagem em 3D e simulação virtual com óculos 3D e software inédito no Sul do Brasil, com foco na internet das coisas e indústria 4.0. Alunos da rede pública, ensino profissionalizante e universidades também poderão ter acesso.

Emenda

A Federação Catarinense dos Municípios quer que a Secretaria da Fazenda do Estado possa firmar convênio com os municípios para compartilhar informações necessárias para a arrecadação do ISS em negócios feitos com cartões de crédito e de débito. Uma emenda aditiva ao projeto de lei número 0256.1/2017 foi encaminhada ao líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Darci de Matos, nesse sentido.

Patrocínio

O Bradesco vai desembolsar R$ 120 mil para ser o patrocinador da 79ª Festa das Flores de Joinville neste ano. O banco ganhou a licitação promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo. O evento ocorre de 14 e 19 de novembro.

Pensando Joinville

A Prefeitura de Joinville faz, simultaneamente, neste sábado, dia 28, cinco oficinas, nas regiões Norte, Sul, Centro, Leste e Oeste do Projeto Joinville 30 Anos. Em questão, debates sobre o futuro da cidade.