Loetz: Porto Itapoá, no Norte do Estado, tem novo presidente

Operações no porto devem ser ampliadas até o ano que vem Foto: Jean Balbinotti

O executivo Cássio Schreiner assumiu a presidência do Porto Itapoá, em decisão do conselho de administração do porto. Ele ocupava o cargo de diretor administrativo-financeiro na unidade e vai acumular as duas funções. Schreiner já estava à frente do porto interinamente há sete meses, tempo em que ocorreu o processo de seleção.



O posto estava vago desde a saída de Patrício Junior, que, recentemente, assumiu o comando do Porto Pontal, localizado na entrada da baía de Paranaguá, no Paraná. Com uma movimentação de 548 mil TEUs (contêineres de 20 pés), o Porto Itapoá planeja aumentar a área construída em 100 mil metros quadrados no primeiro semestre de 2018 e, depois, mais 200 mil metros quadrados, em prazo ainda não divulgado, para atingir os 2 milhões de TEUs de capacidade.



