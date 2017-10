Lille avança às oitavas da Copa da Liga francesa no sufoco

Paris 25/10/2017 | 20h12

O Lille do técnico Marcelo Bielsa esteve perto de agravar o péssimo início de temporada, mas evitou vexame ao superar o Valenciennes nos pênaltis, nesta quarta-feira, e garantir vaga nas oitavas de final da Copa da Liga francesa.

Os comandados do argentino empataram em 2 a 2 com o time da segunda divisão no tempo regulamentar. Na disputa de penalidades, o brasileiro Thiago Mendes fez o gol da vitória por 5 a 4.

Durante o tempo normal, Yassine Benzia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, mas Jordan Pierre-Charles empatou aos 44. Na segunda etapa, o paraguaio recolocou o Lille na frente, aos 29, mas no último minuto de jogo Lebo Mothiba conseguiu o empate.

Apesar da classificação, a tensão deixa a torcida preocupada com a sequência da temporada do time, cheia de expectativas antes do início do trabalho de Bielsa e com várias contratações na janela de transferências.

No duelo entre os recém promovidos Troyes e Amiens, melhor para o segundo, que venceu por 2 a 1. Já o Saint-Etienne foi eliminado nos pênaltis para o Estrasburg, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Nantes, do técnico italiano Claudio Ranieri, não conseguiu prolongar a sequência de oito jogos sem perder. A derrota por 3 a 1 veio justamente contra o Tours, lanterna da segunda divisão, o que garantiu a eliminação do time da Ligue 1.

Na terça-feira, Caen e Montpellier se tornaram os primeiros times classificados após vencerem Lorient (1-0) e Guingamp (2-0), respectivamente.

Os times que encaram competições europeias - Monaco, Paris Saint-Germain, Nice, Lyon, Olympique de Marselha e Bordeaux - estreiam nas oitavas de final nos dias 12 e 13 de dezembro.

-- Resultados da terceira fase da Copa da Liga francesa, pelo horário de Brasília

- Terça-feira

Lorient (L2) - Caen (+) 0 - 1

Guingamp - Montpellier (+) 0 - 2

- Quarta-feira

(+) Lille - Valenciennes (2ª) 2 - 2 (5-4 nos pênaltis)

Troyes - (+) Amiens 1-2

(+) Angers - Nancy (L2) 3-2

(+) Estrasburgo - Saint-Etienne 1-1 (5-4 nos pênaltis)

Dijon - (+) Rennes 1-2

(+) Metz - Red Star (3ª) 1-0

(+) Toulouse - Clermont (2ª) 4-2

(+) Tours (L2) - Nantes 3-1

* AFP