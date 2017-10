Lewis Hamilton conquista pole do GP dos Estados Unidos de F1

Austin 21/10/2017 | 20h32

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado a pole do Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 72ª de sua carreira e 11ª nesta temporada.

Hamilton, que poderá garantir matematicamente o título mundial neste domingo, teve como melhor volta 1:33.108 e largará à frente de seu rival e vice-líder do Mundial, o alemão da Ferrari Sebastian Vettel (2º, 1:33.347), e de seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas (3º, 1:33.568).

" A equipe fez um grande trabalho. A pista estava complicada devido ao vento. Será uma grande corrida", analisou Hamilton após o treino.

A quatro corridas para o fim da temporada, Hamilton lidera o Mundial com 59 pontos de vantagem sobre Vettel. Caso vença neste domingo em Austin, no Texas, e Vettem não terminar entre os cinco primeiros, o britânico conquistará seu quarto título de F1.

"É pouco provável que Sebastian (Vettel) cometa um erro amanhã... ele é um tetracampeão do mundo", lembrou Hamilton ao ser questionado sobre as chances de se tornar campeão neste domingo.

O brasileiro Felipe Massa, com tempo de 1:35.155 no Q2 ao volante de sua Williams, não conseguiu se classificar para disputar o Q3 do treino classificatório e largará na 11ª posição.

Um dos destaques do dia foi o espanhol Carlos Sainz, que trocou a Toro Rosso pela Renault em pleno campeonato e, em seu primeiro treino com a nova equipe, conseguiu o 8º melhor tempo (1:34.852), largando logo à frente do compatriota Fernando Alonso, da McLaren (1:35.007).

- Resultado do Q3 do treino classificatório do GP dos EUA de F1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.108

(média: 213,159 km/h)

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:33.347

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:33.568

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:33.577

5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:33.577

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.658

7. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:34.647

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:34.852

9. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:35.007

10. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:35.148

* AFP