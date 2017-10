Laurent Blanc cogitado para assumir seleção dos Estados Unidos

Lausana 18/10/2017 | 15h17

O técnico francês Laurent Blanc, cogitado para assumir a seleção dos Estados Unidos, desmentiu os rumores nesta quarta-feira, mas se disse "atualmente apto" para se lançar "num belo projeto".

"Seria preciso primeiramente conversar mais sobre isso. É um rumor que apareceu nos últimos dias, mas não sei nada sobre isso", afirmou Blanc em coletiva de imprensa em Lausane, na Suíça, onde supervisiona treinos de seleções de base.

"Há rumores, há este aí e certamente haverá outros", continuou o zagueiro da seleção francesa campeã do mundo em 1998.

A seleção dos Estados Unidos busca um novo técnico desde a demissão na última sexta-feira de Bruce Arena, que falhou em classificar seu país à Copa do Mundo da Rússia-2018.

"O que me interessa é tentar ter um belo projeto. Se um dirigente me oferecer a possibilidade de assumir esse desafio, farei com grande prazer, porque acredito estar apto para isso, o que não era o caso há 5 ou 6 meses", explicou o ex-técnico do PSG.

"Só é necessário que me deem a possibilidade de ganhar, isso no esporte é vital. Eu sei que é complicado, não sou o único técnico no mercado, tenho consciência da dificuldade. Se eu julgar que o projeto não é interessante, então me concentrarei em outro coisa", completou.

Blanc, que deixou o PSG em 2016, afirmou que "o ano sabático me fez muito bem, eu precisava disso, porque três anos como técnico do PSG é cansativo, mas também muito exitante".

* AFP