Katzenberg chama Weinstein de "monstro" em uma matilha de lobos

Laguna Beach 17/10/2017 | 06h12

Jeffrey Katzenberg, um dos principais executivos de Hollywood, chamou o produtor americano Harvey Weinstein de "monstro" que está longe de ser o único a assediar sexualmente as atrizes.

"Não deve existir nenhum equívoco sobre isto, ele é um monstro", disse Katzenberg a respeito de Weinstein durante uma entrevista na segunda-feira à noite na conferência D.Live, do Wall Street Journal, em Laguna Beach, Califórnia.

"O problema é que existe uma matilha de lobos. Ele não está sozinho nisto. Temos que encontrar uma maneira de resolver isto", completou.

Mais de 20 atrizes denunciaram que foram assediadas sexualmente por Weinstein.

Desde que as denúncias foram divulgadas no início do mês, Hollywood deu as costas a Weinstein.

"Eu tenho 100% de certeza de que Harvey Weinstein não estava sozinho nisto", disse Katzenberg, que foi presidente por uma década, até 1994, dos estúdios Walt Disney. Ele foi inclusive chefe de Weinstein durante um período, depois que a Disney comprou a produtora Miramax dos irmãos Weinstein em 1993.

Katzenberg disse que se questionou profundamente para tentar entender como ele deixou passar algumas pistas sobre o abuso de Weinstein para definir as atrizes de seus filmes.

"Há dois Harvey", disse Katzenberg.

"De uma maneira ou outra, ele escondeu o comportamento".

O executivo elogiou as mulheres que denunciaram Weinstein e disse que "qualquer pessoa em uma posição de liderança em Hollywood atualmente" está pensando em como resolver o problema.

* AFP