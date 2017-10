Junior Dutra participa de quase metade dos gols do Avaí no Brasileirão 

Azurra 26/10/2017 | 08h30 Atualizada em

Atacante Junior Dutra marcou sete dos 20 gols do Avaí no Campeonato Brasileiro

Atacante Junior Dutra marcou sete dos 20 gols do Avaí no Campeonato Brasileiro Foto: CARLOS EZEQUIEL VANNONI / ESTADÃO CONTEÚDO

Junior Dutra é o cara no Avaí. Ainda que o clube oscile no Campeonato Brasileiro, com um entra e sai da zona de rebaixamento que preocupa o torcedor, o aproveitamento do atacante é digno de elogios. Ele anotou sete dos 20 gols do Leão na competição e ainda deu assistência para outros dois – ou seja, participou de 45% das vezes que o time chegou às redes. Aproveitamento que pode melhorar se o passe e a pontaria do artilheiro estiverem calibradas contra o Grêmio, às 19h de domingo, na Ressacada.

Um dos destaques da equipe no Brasileirão, Junior Dutra é prova que, para acertar, é preciso tentar. Ele é o jogador que mais finaliza a gol no Avaí. Em 30 jogos, o atacante arrematou 51 vezes, sendo 17 chutes certos. Dessas conclusões que tiveram endereço correto e se transformaram em gols, duas delas foram contra adversários que trazem boas lembranças.

Revelação do Avaí, Luanzinho agradece elogios de Marquinhos: "Confiança me deixa feliz"

O primeiro deles é a Ponte Preta, rival do último domingo, que foi batida em pleno Moisés Lucarelli por 2 a 1, com gol e participação de Junior Dutra. O atacante desviou a bola após cobrança de lateral de Leandro Silva, e Romulo estufou as redes da Macaca. Depois, fez o dele de pênalti. O sucesso foi ainda mais importante porque tirou o Leão do Z-4 em um confronto direto pela permanência na elite nacional.

O segundo é o Tricolor gaúcho, por coincidência o adversário na próxima rodada, que acabou derrotado pelo Leão na Arena Grêmio por 2 a 0, no turno, também com gol e participação de Dutra. Saiu dos pés do artilheiro o passe para Simião abrir o placar e, quase no fim do confronto, em contra-ataque, o atacante marcou o dele.

Junior Dutra precisa agora repetir a dose diante do Grêmio, que deve vir com time reserva para Florianópolis por causa das semifinais da Copa Libertadores. Se vencer no domingo, o Avaí dará um passo fundamental para escapar do rebaixamento. Hoje, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, com 34 pontos. O Leão precisa de pelo menos mais 12 pontos para respirar aliviado e assegurar a permanência na Série A.

Avaí faz promoção de ingressos e espera lotar a Ressacada no domingo

— Acho que, independe de time reserva, é o Grêmio, temos que respeitar. Fomos lá contra equipe principal e ganhamos. Nosso compromisso é fazer bom trabalho dentro de campo e conseguir três pontos — lembrou o zagueiro Alemão em entrevista esta semana.

Independente do time gremista que desembarcar na Ressacada, Junior Dutra tem que estar com o passe e a pontaria afiada para ajudar o Avaí a vencer no domingo.

Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão