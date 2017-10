Jovem aprovado para bolsa em Harvard arrecada mais de R$ 50 mil em menos de duas semanas

Cooperação 20/10/2017 | 13h21 Atualizada em

O estudante de Medicina blumenauense Rafael José da Silva, que foi aprovado em um programa de intercâmbio de um ano na Harvard Medical School, arrecadou os R$ 50 mil necessários para custear sua estadia em menos de duas semanas.



A história de Rafael, que é filho de pai pedreiro e mãe empregada doméstica, comoveu a internet, que se mobilizou para ajudá-lo. Como até o momento ele só contava com uma bolsa de US$ 500 dólares mensais, decidiu fazer uma vaquinha online para tentar levantar o recurso necessário. Com menos de duas semanas de campanha, Rafael atingiu sua meta e agora pode planejar a viagem com calma. Até às 12h20min desta sexta-feira, 726 pessoas já tinham colaborado com a campanha do estudante. A arrecadação já estava em R$ 52.635,00.



Nascido e criado no Garcia, em Blumenau, na Rua Amazonas, Rafael estudou do ensino fundamental ao médio na escola estadual Santos Dumont, no próprio bairro. Desde pequeno gostava das aulas de ciência e transbordava curiosidade pelo corpo humano. "Como é que funciona esse organismo tão incrível?", se perguntava, e daí foi natural seguir os estudos e definir um objetivo: entrar na faculdade de Medicina.



Na página do site Catarse onde iniciou a campanha, Rafael publicou uma mensagem de agradecimento a quem colaborou com o seu sonho:



"MUITO OBRIGADO A TODOS

Em menos de 2 semanas consegui atingir a meta. Novamente, muito, muito obrigado a todos que contribuiram! Graças a cada um de vocês meu sonho se tornará possível. Não palavras para agradecer todo o apoio que recebi. Espero no futuro poder retornar à sociedade toda a ajuda que hoje recebi."