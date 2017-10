JEC/Krona empata com o Atlântico nas quartas de final da Liga Nacional 

Esportes 14/10/2017 | 15h21 Atualizada em

Tudo igual no primeiro jogo das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Em Erechim, o JEC/Krona empatou com o Atlântico em 1 a 1 e agora buscará a classificação em casa, no dia 29 de outubro, às 12h, no Cau Hansen. Fernandinho marcou o gol Tricolor.

O primeiro tempo teve placar zerado, mas as duas equipes tiveram chances de marcar. O goleiro Willian novamente seguro fez boas defesas. O ala/pivô Gabriel teve uma grande chance, mas desperdiçou.

Na segunda etapa, jogo mais tenso. Equipes querendo abrir o placar. Mas foi somente no final do jogo que a rede balançou. Fellipe Mello achou um belo passe para Fernandinho que abriu o placar aos 15 minutos.

O técnico Giba, do Atlântico, colocou Murilo como goleiro-linha. Em uma jogada pela direita, ele recebeu na entrada da área e chutou forte para empatar. O time da casa queria a vitória e continuou com o goleiro-linha. Mas o placar fechou em 1 a 1.