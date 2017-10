Israel fecha empresas que trabalhavam para canais do Hamas

Hebrom 18/10/2017 | 07h37

Forças de segurança israelenses realizaram operações de busca em produtoras da Cisjordânia e fecharam pelo menos duas delas, acusadas de fornecer serviços aos canais de televisão do Hamas, informaram nesta quarta-feira o exército e um sindicato palestino.

As operações, realizadas durante a noite, aconteceram menos de 24 horas depois do anúncio pelo governo israelense de que não negociará com um governo de unidade palestino que inclua o movimento islamita caso o Hamas não entregue as armas, não renuncie à violência e não reconheça Israel.

As forças israelenses fecharam durante seis meses os escritórios em Hebron da Palmedia, Ramsat e Transmedia, três produtoras que forneciam serviços para os canais de TV do Hamas, informou à AFP uma fonte do sindicato dos jornalistas palestinos.

Duas pessoas foram detidas e material foi apreendido.

Outras cinco empresas da Cisjordânia, território palestino ocupado pelo exército israelense há 50 anos, foram objetos de operações das forças israelenses.

O exército de Israel informou o fechamento de duas empresas, Ramsat e Transmedia, no que chamou de uma operação de "grande envergadura".

As empresas envolvidas na operação das forças israelenses são suspeitas de "difundir conteúdos que incitam o ódio, de estimular, celebrar e promover a violência e o terrorismo contra os israelenses", completou o exército.

* AFP